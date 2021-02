Accountant blokkeert vertrekregeling, gemeente stapt naar rechter over ‘weeffout’ WNT

De accountant die zich bezighoudt met de cijfers van de Drentse gemeente Tynaarlo weigert akkoord te gaan met een vertrekregeling die de gemeente met de gemeentesecretaris overeen is gekomen. Volgens de accountant is de regeling niet in lijn met een wijziging in de Wet Normering Topinkomens waarin bepaald is dat topfunctionarissen maximaal 201.000 euro kunnen ontvangen, meldt RTV Drenthe.

Tynaarlo maakte eind november bekend niet verder te willen met gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken. Inmiddels is het dienstverband echter nog steeds niet beëindigd en is Van Nieukerken formeel geschorst. Als oorzaak wordt genoemd dat de accountant met een beroep op de WNT de overeengekomen vertrekregeling blokkeert.

Rechtszaak

De gemeente Tynaarlo en de gemeentesecretaris zaten daarom deze week met hun advocaten voor de rechter in Assen. Die moet nu uitspraak doen. Als het aan de partijen ligt moet de rechter de gemeentelijke accountant snel overrulen, want de situatie duurt nu al maanden.

‘Weeffout WNT’

Advocaat Paul Boontje zei dat er een weeffout zit in de WNT waarvan de voormalige gemeentesecretaris nu de dupe dreigt te worden. “Hij is de eerste topambtenaar die z’n baan is kwijt geraakt, sinds de wijziging, en die hier nu tegenaan loopt. Volgens zijn arbeidsovereenkomst heeft hij gewoon recht op wat hij vraagt. […] Het kan niet zo zijn dat een hoge ambtenaar als Van Nieukerken, met zijn staat van dienst, door deze wetswijziging verliest waar hij volgens het ambtenarenrecht aanspraak op kan maken”, stelt de advocaat. “Dat mag hij door een blooper niet mislopen. Dit is heel vervelend in zo’n exit-scenario.”

De rechter doet over vier weken uitspraak.

