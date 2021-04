Directeur BFT naar ministerie SZW

Marijke Kaptein vertrekt per 1 juni bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Ze wordt directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Kaptein (1962), Master of Public Management, was sinds september 2016 algemeen directeur bij het BFT. Ze volgde toen Thieu Coffeng op, die naar het Nederlands Forensisch Instituut was vertrokken. Daarvoor werkte ze als plaatsvervangend directeur bij de FIOD en vervulde ze diverse functies bij de Politie en het OM.

Yolanda de Groot, hoofd juridische Zaken en handhaving, neemt per 1 juni de taken van Kaptein bij het BFT waar. ‘Het bestuur zal zich de komende periode buigen over de invulling van de functie.’