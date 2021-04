Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022

De bijtelling bij werknemers met meer dan 1 auto van de zaak hoeft pas vanaf 2022 op een andere manier te worden berekend, meldt de Belastingdienst. Eerder dit jaar maakte de fiscus nog bekend dat de wijziging per 2021 in was gegaan, maar nu meldt de dienst dat er ‘door diverse praktijkvragen’ is besloten om dat uit te stellen tot 2022.

Als je meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan de werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Is de werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoef je maar voor 1 auto bij te tellen. Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan tel je voor 2 auto’s bij. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan tel je voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn.

Situatie in 2021

In 2021 hou je nog rekening met de auto’s met de hoogste cataloguswaarde. Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoef je niet voor alle auto’s bij te tellen? Tot en met 2021 tel je, zoals je gewend bent, bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

Situatie in 2022

Per 2022 hou je rekening met de auto(‘s) met de hoogste bijtelling. Per 1 januari 2022 gaat de bijtelling wél veranderen. Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoef je niet voor alle auto’s bij te tellen? Dan tel je vanaf dat moment bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Meer informatie over meer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellen lees je in paragraaf 23.3.12 van het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘.