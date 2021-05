‘Jonge bedrijven redden het vaker zonder NOW’

Onder de bedrijven die NOW-steun ontvangen, zitten relatief weinig jonge bedrijven, concludeert Altares na onderzoek. Ook eenmanszaken ontvangen vrijwel geen steun. Over het algemeen geldt: hoe groter, hoe meer steun, maar bedrijven boven de 100 werknemers redden het vaker zelf.

De dataspecialist, onderdeel van Dun & Bradstreet, dook in de NOW-cijfers van ruim 93.000 bedrijven en zag dat de meest actieve organisaties relatief gezien ook de meeste NOW-steun ontvangen. ‘Van alle NOW-ontvangers is 83 procent gemiddeld tot zeer actief, als het bijvoorbeeld gaat om het sturen van facturen en betalen van rekeningen.’ Het is dus niet zo dat veel slapende bedrijven profiteren van de steun.

NOW vooral naar mkb

Hoewel de meeste organisaties die NOW-steun ontvangen één tot vijf jaar bestaan, hebben jonge bedrijven in relatieve zin juist minder vaak steun nodig. ‘Hoe ouder een organisatie wordt, hoe vaker NOW-steun benodigd is. Zo ontvangt 7 procent van de organisaties met een leeftijd van 64-87 jaar NOW-steun.’ Onder de bedrijven tot 5 jaar is dat aandeel nog geen 3 procent. De piek van de steunontvangers zit bij bedrijven met 21 tot 101 medewerkers: 34 procent daarvan ontvangt NOW-steun. ‘De steun komt dus vooral bij het mkb terecht. Organisaties met meer dan honderd medewerkers redden het beter zonder de noodmaatregel.’

Meeste ontvangers waren gezond

Een ander misverstand is dat bedrijven die steun krijgen, er corona en al slecht voorstonden, aldus Altares: ‘Verreweg de meeste organisaties die NOW-steun toegekend krijgen waren op 1 januari 2020 financieel gezond. 17 procent had zelfs de hoogste Dun & Bradstreet-rating 1 en 50 procent had rating 2.’ Veruit de meeste NOW-gelden gaan naar BV’s of NV’s: die zijn samen goed voor 77.000 steunontvangers, 8% van alle BV’s en NV’s. Eenmanszaken, overheden, coöperaties en stichtingen redden het bijna altijd zonder steun. Een sterk verband is er tussen een negatief eigen vermogen en de NOW-steun: hoe meer schulden, hoe eerder er steun nodig is. ‘De financiële steun die de Nederlandse overheid via de regelingen NOW 1 en NOW 2 biedt aan organisaties die door de onvoorziene coronacrisis zijn getroffen, lijkt precies op de goede plaats terecht te komen’, aldus de conclusie.

Geen tsunami, maar golf

In oktober kwam de dataspecialist al met analyses die uitwezen dat 3.800 bedrijven met NOW kunstmatig overeind werden gehouden. Toen verwachtte Altares nog een ‘tsunami’ aan faillissementen na de crisis, nu houdt het bedrijf het op een ‘kleine golf’.

Lees hier het rapport