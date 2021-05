Van Engelshoven tornt niet aan 1 juli als startdatum compensatieregeling evenementen

De subsidieregeling voor evenementen, die bij gedwongen annulering wegens coronamaatregelen organisatoren compensatie biedt, zal niet eerder ingaan dan 1 juli, laat minister Van Engelshoven (OCW) weten aan de Tweede Kamer.

CDA-leden Amhouach en Agnes Mulder hadden Kamervragen gesteld over de compensatieregeling, die geen soelaas biedt voor evenementen die voor 1 juli plaatsvinden, zoals de TT in Assen en het inmiddels geannuleerde Pinkpop. Het festival besloot overigens vooral tot afblazen vanwege het wegblijven van veel buitenlandse acts.

Alleen verplaatsen is een optie

De Veiligheidsregio Drenthe heeft 1 juni als datum gesteld waarna (eventueel) ruimte is voor grote evenementen. De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 gaat echter pas op 1 juli in. De CDA-leden wilden weten of die datum in beton is gegoten. Ja, antwoordt Van Engelshoven: ‘Als de Veiligheidsregio Drenthe vanaf 1 juni evenementen toestaat, kunnen deze evenementen vallen onder de Tijdelijke subsidieregeling evenementen Covid-19 vanaf 1 juli, mits zij voldoen aan de voorwaarden. De regeling zal betrekking hebben op de periode 1 juli – 31 december 2021.’

Evenementen mogen wel twee weken eerder

Evenementen die voor 1 juli staan gepland, kunnen worden verplaatst naar een datum na 1 juli, geeft de minister als optie. ‘Wanneer evenementen binnen deze periode door de rijksoverheid verboden worden, dan kunnen de organisatoren van deze evenementen eventueel gebruik maken van de regeling (als ze voldoen aan de voorwaarden van de regeling).’ Dat wil niet zeggen dat alle evenementen in de eerste helft van het jaar uitgesloten zijn: ‘In het openingsplan gepresenteerd tijdens de persconferentie op 13 april staat dat per 16 juni evenementen weer worden toegestaan, onder voorwaarden. Het hangt af van het epidemiologisch beeld of en onder welke voorwaarden dit zal gaan plaatsvinden.’