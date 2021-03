Kabinet komt met subsidieregeling voor evenementen bij annulering

Het kabinet trekt 385 miljoen euro uit voor een nieuwe regeling waarmee organisatoren weer aan de slag moeten kunnen met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021.

Garantstelling en lening

Met de nieuwe subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.

Geen dekking annuleringsverzekering

Door de coronacrisis en de geldende maatregelen konden in 2020 de meeste evenementen niet doorgaan. De annuleringskosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Inmiddels hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering voor komende evenementen zelf niet meer dragen.

Garantie voor gemaakte kosten

De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt door dan geldende coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan. Het kabinet spant zich in om 3 tot 6 weken voor het geplande evenement duidelijkheid te verschaffen. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden. Extra kosten die, boven op de voorzienbare kosten voor veiligheid, moeten worden gemaakt als er last-minute veiligheidseisen worden gesteld, vallen niet binnen deze regeling.

Verplaatsing evenementen

Eerder geplande evenementen kunnen verplaatst worden naar een datum vanaf juli 2021 om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Hoewel het niet voorstelbaar is dat vanaf 1 juli evenementen weer kunnen plaatsvinden zoals vóór corona, gaat het kabinet ervan uit dat de situatie rond 1 juli beter beheersbaar is en het verantwoord is om weer evenementen organiseren. Met deze garantstelling is de evenementensector voldoende toegerust om weer voorzichtig te beginnen met het opstarten van evenementen waar velen zo reikhalzend naar uitkijken.

Bron: rijksoverheid