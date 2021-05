ACM gaat misleidende duurzaamheidsclaims onderzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigt onderzoeken aan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energie-, zuivel- en kledingsector. De toezichthouder kiest voor onderzoek in die drie sectoren omdat hier bij vooronderzoek veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims werden gezien.Bovendien speelt duurzaamheid voor consumenten bij hun aankopen in deze sectoren een grote rol.

In totaal zijn ruim 170 bedrijven aangeschreven met de oproep hun duurzaamheidsclaims te controleren op juistheid. Als bedrijven consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun producten kan de ACM boetes opleggen.

Voorbeelden misleidende claims

Enkele voorbeelden die de ACM tegenkwam:

“Het merendeel van onze groene stroom wordt opgewekt in Nederland”, terwijl uit het stroometiket blijkt dat 20% is opgewekt in Nederland en 80% niet;

op een kledingwebsite kun je het aanbod filteren op “duurzaamheid”. Consumenten die dit filter gebruiken, krijgen alle kledingstukken met het label “duurzame keuze” te zien. Maar de webwinkel vermeldt niet wat er duurzaam is aan de getoonde kleding.

Op een melkpak staat ‘30% minder CO2-uitstoot’. Hieruit wordt niet duidelijk waarop dit slaat. Het bleek te gaan om 30% minder CO2-uitstoot bij de fabricage van deze verpakking ten opzichte van de vorige.

Vuistregels duurzaamheidsclaims

Eerder dit jaar heeft de ACM de vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims gepubliceerd:

Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De ACM roept de aangeschreven bedrijven op hun duurzaamheidsclaims te controleren aan de hand van de vuistregels. Dit geldt zowel voor producten die zij online als offline verkopen. Vanaf half juni gaat de ACM het effect van deze actie controleren en daarna de resultaten publiceren. Bedrijven die consumenten misleiden met claims die zij niet kunnen waar maken kan de ACM een last of een boete opleggen. De boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.

Bron: ACM