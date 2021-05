ETL betreedt noordoost-Nederland met toevoeging BW & S (Twello)

ETL Accountants en Adviseurs heeft de groep uitgebreid met BW & S Accountants in Twello. Inmiddels telt ETL 23 vestigingen in ons land.

ETL Nederland is onderdeel van het van origine Duitse ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is ruim 50 landen. In Nederland deed de organisatie haar intrede in 2016, met de overname van vier Lodder-kantoren. Sindsdien zijn al meer dan 20 kantoren aan de organisatie toegevoegd, al dan niet via een meerderheidsbelang. De focus ligt op mkb-kantoren.

Eerste in Overijssel

BW & S is het eerste kantoor voor ETL in de regio noordoost-Nederland. Het blijft de dienstverlening aan de klanten zelfstandig en ongewijzigd voortzetten. Het management blijft in handen van Gradus van den Berg en Richard Scholten. Begin januari sloot NBC Eelman & Partners met vestigingen in Den Burg (Texel) en Den Helder zich nog aan bij ETL. Dat staat in de top 30 accountantskantoren op de 28e plaats met een omzet van € 25,5 miljoen (2019). De meeste aangesloten vestigingen bevinden zich in Gelderland, Nord-Brabant en Noord-Limburg.