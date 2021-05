Schuldeisers frauderende zorginstelling Almelo kunnen naar geld fluiten

Schuldeisers van de failliete Almelose jeugdzorginstelling Victorie zien waarschijnlijk niets meer terug van hun geld. Onroerend goed van het ‘casino-zorgbureau’ blijkt tussentijds te zijn verkocht. Dat meldt curator Wouter Weenink in zijn nieuwste faillissementsverslag.

De jeugdzorginstelling raakte in opspraak toen uit berichtgeving van RTV Oost bleek dat de voormalig directeur tonnen had uitgegeven aan casinobezoeken. Ook fêteerde ze cliënten met cadeaus als designertassen en een borstvergroting. Daarnaast schoof de directeur met geld tussen meerdere bv’s. Zo leende de zorginstelling ruim 6 ton aan een bedrijf dat op haar eigen naam stond. Ook het vastgoed van de instelling was ondergebracht in een aparte bv, die eigendom was van de zoon van de directeur.

Panden verkocht

In 2017 en 2018 werden twee panden van de instelling verkocht. Het was tot nu toe steeds onduidelijk wat er met de opbrengsten was gebeurd. De curator van de gefailleerde zorginstelling schrijft nu dat de opbrengst van de eerste verkoop is gebruikt om schulden af te lossen van een andere bv van de zorginstelling. De opbrengst van de verkoop van het tweede pand blijkt naar de vastgoed-bv te zijn gegaan, die inmiddels ook failliet is.

Meerdere gerechtelijke procedures

Daarmee lijkt de kans klein dat de schuldeisers, waaronder de gemeente Almelo, nog iets terugzien van hun geld. De gemeente Almelo is eerder al een procedure gestart tegen de zorgdirectrice, waarin ruim 670.000 euro aan zorgsubsidies wordt teruggeëist. Los van die civiele procedure heeft de gemeente ook aangifte tegen de directrice gedaan van zorgfraude. Nadat het Openbaar Ministerie liet weten de directrice niet te zullen vervolgen, is de gemeente Almelo bij het gerechtshof een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen, in een poging alsnog strafvervolging af te dwingen.

Bron: NOS/RTV Oost