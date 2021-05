Rusland zegt belastingverdrag op, hogere lasten voor Nederlandse mkb

Nederlandse bedrijven in Rusland dreigen vanaf volgend jaar flink meer belasting te gaan betalen. Dat is het gevolg van de Russische opzegging van het belastingverdrag met Nederland. De Nederlandse regering weigerde in te stemmen met door Rusland geëiste, drastische aanpassingen in het verdrag.

Dividend

Met de opzegging gaat de belasting op dividenduitkeringen van bedrijven in beide landen omhoog van 5 naar 15 procent, en die op rentes en royalty’s van 0 naar 20 procent. Ook zullen enkele andere belastingafspraken in het verdrag komen te vervallen. Vorige week nam de Doema een wet aan die de opzegging mogelijk maakt. Rusland vindt dat Russische multinationals onder meer naar Nederland vluchten wegens fiscale voordelen. Met belastingverhogingen hoopt Rusland nieuwe inkomsten aan te boren en de door corona, lage olieprijzen en sancties geplaagde economie een impuls te geven. De Russische president Poetin hamerde vorig jaar meermaals op de noodzaak de belastingen te verhogen en internationale belastingontwijking tegen te gaan. Rusland eiste een flinke belastingverhoging op dividenden, rentes en royalty’s voor bedrijven in beide landen, met uitzondering van Russische staatsbedrijven en sommige beursgenoteerde bedrijven. Nederland wilde daarmee niet akkoord gaan, omdat het Russische voorstel niet alleen belastingontwijking middels brievenbusfirma’s zou tegengaan, maar ook het Nederlandse midden- en kleinbedrijf hard zou raken.

Belastingparadijzen

Vorig jaar wees Moskou Cyprus, Malta, Luxemburg, Zwitserland en Nederland aan als de belangrijkste Europese belastinghavens voor Russische bedrijven. Deze landen zouden met hun gunstige fiscale klimaat het meeste kapitaal aan de Russische schatkist onttrekken. Cyprus weigerde in eerste instantie met de Russische eisen akkoord te gaan, maar ging na dreigementen tot opzegging van het verdrag toch overstag. Ook Malta en Luxemburg gingen akkoord. Met Zwitserland lopen de onderhandelingen nog. Nederland heeft, als belangrijke handelspartner van Rusland, volgens Den Haag een heel andere positie dan belastinghavens Cyprus of Malta. In een antwoord op Kamervragen schreef staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) dat het Russische voorstel te weinig rekening houdt met de belangen van ‘het (reële) Nederlandse bedrijfsleven dat op grote schaal investeert en actief is in Rusland’. Het ministerie van Financiën laat weten er alles aan te willen doen om voor Nederlandse bedrijven in Rusland de negatieve gevolgen van een verdragsloze situatie te beperken.

Bron: NRC Handelsblad.