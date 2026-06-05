Aantal bedrijven onder Russische zeggenschap bij financiële instellingen flink gedaald

Het aantal bedrijven in Nederland onder Russische zeggenschap is in tien jaar tijd sterk afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De daling is duidelijk zichtbaar bij financiële instellingen: in 2014 waren nog 25 bedrijven met een Russisch meerderheidsbelang actief in die sector, in 2024 waren dat er 8.

Daling versnelt na 2022

In totaal daalde het aantal bedrijven onder Russische zeggenschap van 80 in 2014 naar 25 in 2024. Volgens het CBS versnelde de afname na de Russische aanval op Oekraïne in 2022, toen de Europese Unie de sancties tegen Rusland verder uitbreidde. Het aantal werknemers bij deze bedrijven liep in dezelfde periode terug van 1.276 naar 176.

Financiële instellingen vormen nog altijd een groot deel van de resterende groep. Zowel in 2014 als in 2024 was ongeveer een derde van de bedrijven onder Russische zeggenschap in Nederland actief in die sector. Daarnaast zijn er nog enkele bedrijven actief in de groothandel, IT-dienstverlening en holdings.

Veel bedrijven opgeheven of verplaatst

Van de 62 bedrijven die eind 2021 nog onder Russische zeggenschap in Nederland actief waren, was 39 procent in 2024 opgeheven. Bij 23 procent bleef de zeggenschap Russisch. De overige bedrijven kwamen onder zeggenschap van een moederbedrijf in een ander land, vooral Nederland en Cyprus.

Volgens het CBS gaat het bij de verplaatsingen relatief vaak om grotere bedrijven. Van de ondernemingen die in 2024 onder zeggenschap van een ander land vielen, had 55 procent tien of meer werkzame personen in Nederland.

Vaker negatieve resultaten

De overgebleven bedrijven zijn volgens het CBS minder rendabel dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit de rendementen op het eigen vermogen en op de totale activa. In 2024 kwamen negatieve resultaten vaker voor en liepen de financiële prestaties sterker uiteen dan in 2014. De grotere spreiding komt volgens het CBS mede door de financiële sancties, waarvan de gevolgen per bedrijfstak verschillen.