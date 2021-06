CBb: TOGS-aanvraag accountantskantoor terecht geweigerd

Een als accountantskantoor bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming vindt het onterecht dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de TOGS-aanvraag van het kantoor heeft geweigerd. Dat de steunregeling niet voor het accountantskantoor geldt zou onder meer in strijd met de rechtsgelijkheid en de evenredigheid zijn. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) denkt daar anders over en oordeelt dat het ministerie zijn beleid in dit geval op consistente wijze heeft toegepast en de aanvraag dus terecht is afgewezen.

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2021:553

Het kantoor diende op 6 juli 2020 een Melding niet-aansluitende SBI-code in. Over de onderneming was op 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) de SBI-code 69.20.2 (Accountants-administratieconsulenten) opgenomen, met als bedrijfsomschrijving ‘Accountant AA’. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (waar uitvoeringsorganisatie RVO onder valt) weigerde echter een tegemoetkoming te verstrekken op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Het bezwaar daartegen werd op 2 oktober 2020 ongegrond verklaard.

Daarbij werd beoordeeld dat de bedrijfsomschrijving niet onder de SBI-code 96.09 (overige dienstverlening) in Bijlage 1 te brengen is. De SBI-code waarmee het kantoor wel is geregistreerd staat terecht niet in Bijlage 1 van de Beleidsregel, oordeelde het ministerie. Van bijzondere omstandigheden die maken dat er ten gunste van het kantoor zou moeten worden afgeweken van de Beleidsregel is niet gebleken, voerde het ministerie aan.

Beoordeling CBb

Het College heeft verschillende uitspraken gedaan over de Beleidsregel. Het College verwijst naar de uitspraken van 22 december 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:992, ECLI:NL:CBB:2020:993, ECLI:NL:CBB:2020:994 en ECLI:NL:CBB:2020:995). Daarin is onder meer opgenomen dat de Beleidsregel moet worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit houdt in dat de rechter alleen kan toetsen of het beleid op consistente wijze is toegepast.

Net als in genoemde uitspraken heeft het ministerie zijn beleid in dit geval op consistente wijze toegepast, oordeelt het College. In het geval van het accountantskantoor heeft het ministerie de aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van de Beleidsregel dan ook terecht afgewezen omdat de SBI-code waaronder het kantoor op 15 maart 2020 was geregistreerd, niet is vermeld in Bijlage 1.

Bij toepassing van de Beleidsregel toetst het ministerie ook of de bedrijfsomschrijving, zoals die op de peildatum was geregistreerd, aanknopingspunten biedt voor een daarbij passende SBI-code die wel op de lijst in die Bijlage is vermeld. Het ministerie heeft terecht geconstateerd dat daar in dit geval geen sprake van is. Ook in zoverre heeft het ministerie zijn beleid consistent toegepast.

Dat sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel dan wel het evenredigheidsbeginsel is het College niet gebleken.

Het beroep tegen het bestreden besluit is dan ook ongegrond. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.