‘Shell-uitspraak zet bedrijven en accountants aan het werk’

Bedrijven zullen door de recente uitspraak waarin de rechtbank Shell beveelt om de CO2-uitstoot flink terug te brengen veel meer informatie gaan geven over hoe ze hun klimaatrisico’s gaan inperken en of ze bezittingen moeten afwaarderen. Accountants moeten daardoor veel scherper gaan controleren of die informatie klopt en gaan versneld klimaatexpertise aan hun controleteams toevoegen.

Dat blijkt uit een rondgang langs grote accountantskantoren die het FD heeft gemaakt. De uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt alom als belangrijk gezien voor de manier waarop bedrijven en accountants met duurzaamheidsverslaggeving omgaan. Bedrijven lopen veel grotere risico’s dan voorheen werd ingeschat om – in navolging van Shell – voor de rechter te worden gesleept. Dat kan gaan leiden tot afwaarderingen.

Stroomversnelling

Al langer wordt er internationaal gewerkt aan boekhoudstandaarden voor de jaarverslaggeving op duurzaamheidsgebied. Het Shell-vonnis brengt die ontwikkeling echter in een stroomversnelling is de verwachting, omdat ook investeerders zich waarschijnlijk kritischer gaan opstellen over duurzaamheidsdoelstellingen. De verwachting is dat de financiële en niet-financiële informatie ‘beter in balans’ komt, zegt PwC-partner Alexander Spektegen het FD. De toelichting in het jaarverslag wordt belangrijker. ‘Waarbij met name het effect van duurzaamheid op het bedrijfsmodel, en dus op de jaarrekening, belangrijker wordt.’

Accountants drukker

Het Shell-vonnis zal naar verwachting op termijn alle bedrijven raken, maar vervuilende bedrijven zijn als eerste aan de beurt. Behalve extra werk voor bedrijven zelf zorgt dat er ook voor dat accountants drukker zullen zijn met duurzaamheidsverslaggeving. PwC heeft zelf al extra trainingen gepland om accountants voor te bereiden op hun uitgebreidere taak. Om dit te ondersteunen werken bij het accountantskantoor ook al biologen en klimaatdeskundigen, die al geregeld bijdragen aan de accountantscontroles.

Bron: FD