Kamer wil dat Hoekstra orde op zaken stelt, en nu echt

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) moet snel met een plan komen om de financiële verantwoording voor de rijksuitgaven te verbeteren. Dat eiste de Tweede Kamer in een debat op woensdagmiddag.

Rechtmatig

Op te veel departementen wordt geld uitgegeven zonder dat het parlement kan controleren of dat wel rechtmatig gebeurt. Om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden zijn vorig jaar tientallen miljarden meer uitgegeven dan voorzien. Vooral het ministerie van Volksgezondheid, dat plots op grote schaal testmateriaal en beschermingsmiddelen moest gaan inkopen, volgde daarbij lang niet altijd de juiste procedures.De omstreden mondkapjesdeal waar opiniemaker en CDA-lid Sywert van Lienden flink aan verdiende, is daarvan “het pijnlijkste voorbeeld”, vindt D66-kamerlid Joost Sneller. De coronacrisis is “geen aflaat voor alle zonden”, waarschuwde hij op woensdag tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat.

Niet voor het eerst

PvdA’er Henk Nijboer vindt Hoekstra niet naar de Kamer luistert. Het is niet voor het eerst dat hij wordt aangesproken op tekortkomingen in het financieel beheer. Ook vorig jaar kreeg hij een onvoldoende van de Algemene Rekenkamer. “Het lijkt maar niet binnen te komen”, aldus Nijboer. Hij vindt dat de minister te makkelijk de crisis en andere ministeries de schuld geeft, en verwacht een plan om het aantal onvolkomenheden te verminderen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya en VVD’er Eelco Heinen erkennen dat midden in een gezondheidscrisis snelheid voor zorgvuldigheid gaat. Dat mag echter geen vrijbrief zijn om de boekhouding te vergeten. “Anders verliest de Kamer zijn controlerende taak”, aldus Alkaya.

VWS

De Algemene Rekenkamer stelde medio mei in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 vast dat de omvangrijke stroom extra uitgaven in verband met de coronacrisis zowel de informatievoorziening aan het parlement, als het beheer van de rijksfinanciën onder druk heeft gezet. De Rekenkamer sprak van ernstige tekortkomingen. De Rekenkamer schreef: ‘De coronacrisis heeft grote impact gehad op het Ministerie van VWS. De aandacht van het ministerie werd dit jaar grotendeels in beslag genomen door het bestrijden van de crisis. Dit is enerzijds een verzachtende omstandigheid voor enkele zaken in de bedrijfsvoering die dit jaar nog onvoldoende verbeterd zijn. Anderzijds legt de crisis ook structurele zwakheden bloot. De besteding van € 5,1 miljard aan coronamiddelen legde grote druk op de bedrijfsvoering. Wij constateren een ernstige onvolkomenheid in het financieel beheer.’

Accountants keuren posten in de jaarrekening van ministeries af als meer dan 3% niet verantwoord kan worden. Bij 1 tot 3 procent in de jaarrekening en 3 tot 10 procent onzekerheden in de controle volgt een verklaring met beperkingen. Dat bij het ministerie van VWS 5,2 mrd niet verantwoord kan worden, betekent dus dat de accountant meer dan 3% van dit bedrag niet herleidbaar acht. De Algemene Rekenkamer schrijft dat de minister de rechtmatigheid van ‘een fors deel’ van de corona-uitgaven niet kan aantonen. Maar hoeveel procent dit forse deel is, valt in het rapport van de Rekenkamer niet makkelijk te achterhalen.