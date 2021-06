Eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt door staatssecretaris  

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft donderdag de eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uitgereikt. Als eerste deelnemers van het keurmerktraject namen Kevin van Kempen en Tom Baerends de diploma’s in ontvangst. Met het halen van dit diploma, bestaande uit een theorie- en praktijkexamen, voldoen zij aan de eisen van kennis, ervaring en integriteit die door Stichting MKB Financiering (SMF) gesteld worden voor het geven van betrouwbaar, gedegen en gezond financieel advies aan het midden- en kleinbedrijf.

Staatssecretaris Keijzer: “Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben een grote financieringsbehoefte, of dat nu is om door moeilijke tijden heen te komen of om te groeien. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat ondernemers makkelijker de juiste adviseur kunnen vinden die ze daarbij kan helpen. Goed advies betekent een grotere kans op financiering en dus op meer ruimte om te ondernemen. Dat is goed voor hen en daarmee voor onze economie als geheel.”

200 adviseurs met keurmerk eind 2021

Het keurmerk en de Erkende Financieringsadviseurs MKB komen gezien de huidige coronaperiode op het juiste moment, meldt SMF. Met een groeiende financierings- en liquiditeitsbehoefte bij ondernemers en een toenemend aantal aanbieders van geld is het belangrijk dat bedrijven kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk en gedegen financieringsadvies- en begeleiding. Er zijn op dit moment 48 financieringsadviseurs met de voorbereiding van de examens bezig en de verwachting is dat eind 2021 er 200 financieringsadviseur het diploma hebben behaald en zich Erkend Financieringsadviseur MKB mogen noemen. Bert Duurland, manager van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB: “Met 200 erkende adviseurs eind dit jaar wordt er een flinke professionaliseringsslag gemaakt in het vak van financieringsadvies”.

Erkend financieringsadvies op de kaart

Ondernemers die op zoek zijn naar een erkende financieringsadviseur kunnen nu terecht op www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl. Op de kaart staan alle Erkend Financieringsadviseurs MKB vermeld voor een zo’n breed mogelijke dekking en keuze.

In samenwerking met kopgroep

Stichting MKB Financiering heeft samen met diverse stakeholders in de markt gewerkt aan de ontwikkeling en het opzetten van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Zonder deze kopgroep was het niet mogelijk om het keurmerk neer te zetten. Het geeft aan dat de marktpartijen in het financieringsadvies open staan voor verdere ontwikkelingen en professionalisering van het mkb-financieringsvak.

Foto’s: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.