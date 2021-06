Definitieve versie RGS Taxonomie 3.3 gepubliceerd

De definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.3 is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.3 en de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT15) en de Financieren Taxonomie (FT15).

Uitbreiding

Het aantal entry points waarvoor de RGS Taxonomie 3.3 koppelingen bevat is ten opzichte van de vorige versie flink uitgebreid. Voor RGS 3.2 zijn er 20 entry points opgenomen, terwijl de huidige 3.3 versie er 32 bevat.

Vertraging

De oplevering van de definitieve versie is vertraagd door de ontdekking van een systeemfout in de bètaversie. Het herstel met aanvullende controles heeft langer geduurd van verwacht. De vertraging is toelicht in de RGS Beheergroep.

Bekijk de RGS taxonomie 3.3, samen met de toelichting.