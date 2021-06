Stresslevels accountants sterk toegenomen door coronacrisis

Voor de coranacrisis peilde Movir het stressniveau onder 285 accountants. Afgelopen maand werd de meting herhaald. Zes op de tien accountants heeft een verhoogd tot hoog stressniveau, aanzienlijk meer dan voor de crisis.

Begin 2020 had 37 procent van de accountants een verhoogd tot hoog stressniveau. Na een update in juni 2021 was dit percentage opgelopen naar 60 procent. Het verhoogde stressniveau is volgens arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir te verklaren doordat meer dan de helft van de accountants overuren maakt. Zo werkt 13 procent van de ondervraagde accountants structureel meer dan 50 uur per week. Movir heeft een zelfscan voor accountants ontwikkeld, waarmee ze zelf inzicht krijgen in de balans en werkdruk.

Druk

Een andere opmerkelijke uitkomst is dat interne druk een grote rol speelt. Zes van de tien accountants hebben het gevoel zich te moeten bewijzen. En de helft voelt druk om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bijna 1 op de 5 accountants is dan ook eerder uitgevallen als gevolg van stressgerelateerde klachten.

Rust en ontspanning

Movir-directeur Yoram Schwarz: “De hoge mate van inspanning en prestatiedruk moet worden afgewisseld met (mentale) rust. Doe je dit niet, dan ontstaat er op de lange termijn uitputting, met kans op uitval als gevolg.” Toch piekert 41 procent in zijn vrije tijd over het werk en geeft 20 procent van de ondervraagde accountants aan zich thuis niet te kunnen ontspannen. 38 procent is regelmatig of altijd op vrije dagen aan het werk. Schwartz: “De gedrevenheid zorgt ervoor dat accountants het goed vol blijven houden, maar er is ook een keerzijde.”