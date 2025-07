Boekhouders en accountants hebben goedkoopste AOV

Boekhouders, accountants en financieel adviseurs betalen ongeveer €197 per maand. Aan de andere kant behoren dakdekkers, verloskundigen en kappers tot de duurste categorieën, met maandelijkse premies die variëren van €380 tot €444. Het verschil tussen de hoogste en laagste premies kan oplopen tot ruim €252 per maand, afhankelijk van de verzekeraar. Bij Centraal Beheer zijn de verschillen het grootst, met een kloof van bijna €360 per maand tussen bepaalde beroepen.

Risico’s

De grote variatie in AOV-premies wordt veroorzaakt door het verschil in arbeidsongeschiktheidsrisico per beroepsgroep. Fysiek veeleisende beroepen hebben doorgaans hogere premies omdat de kans op uitval door blessures of ongevallen aanzienlijk groter is. Verzekeraars hanteren bovendien vaak een lagere maximale dekkingleeftijd, zoals 60 of 62 jaar, omdat het risico op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de leeftijd.

Zittend beroep

Voor boekhouders en accountants geldt een relatief lage premie omdat hun werk voornamelijk administratief is en weinig fysieke risico’s met zich meebrengt. Hierdoor vallen zij in een gunstige risicoklasse. Verloskundigen daarentegen betalen hogere premies vanwege het verhoogde risico op burn-out, waar volgens onderzoek 20% tot 57% van deze beroepsgroep mee te maken krijgt. Ook kappers hebben te maken met hoge premies vanwege een combinatie van mentale en fysieke belasting. Drukke periodes en werkstress kunnen leiden tot langdurig verzuim, wat de verzekeringskosten opdrijft.

Verloskundige 446,00 Wijkverpleegkundige 417,12 Kapper 444,49 Loodgieter 400,78 Dakdekker 391,25 Belastingadviseur 207,97 Jurist / Advocaat (zelfstandig) 207,97 Boekhouder / Administrateur 197,21 Financieel Adviseur / Accountant 197,21 IT-consultant 193,94

Bron: AOVZZP.nl

.