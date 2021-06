TVL telt niet meer mee voor NOW vanaf derde aanvraagperiode

Vanaf de derde aanvraagperiode NOW telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer mee als omzet voor de NOW.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn twee belangrijke steunmaatregelen voor ondernemers. Tot en met september 2020 telde de TVL mee als omzet voor de NOW. Dat is sinds oktober 2020 niet meer zo.

Vanaf NOW 3 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) telt de TVL niet meer mee als omzet. Als een onderneming TVL en NOW aangevraagd, kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat deze geen recht meer heeft op de NOW in eerdere subsidieperiodes. De TVL telt namelijk mee als omzet voor NOW 1 (maart tot en met mei 2020) en NOW 2 (juni tot en met september 2020).

Derde aanvraagperiode

Aangezien vanaf de derde aanvraagperiode NOW de TVL niet meer meetelt als omzet, kunnen ondernemers mogelijk alsnog een NOW-tegemoetkoming aanvragen voor deze derde periode. Dit kan tot en met 16 juli 2021. Lees hoe je dit moet doen.

Als de werkgever TVL heeft ontvangen, wordt de omzet voor de NOW dus lager. Bij de aanvraag van de definitieve berekening voor de derde aanvraagperiode kun je het percentage omzetverlies daarop aanpassen. De definitieve tegemoetkoming wordt hierdoor mogelijk hoger. Het voorschot dat de werkgever heeft ontvangen, blijft wel gelijk.

Als de werkgever TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de derde aanvraagperiode, kun je mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot en met 16 juli 2021. Je kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW. Bel naar: 088 – 898 20 04.

Let op: voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL nog wel mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming.

Derde aanvraagperiode NOW