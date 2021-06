Opzeggen vertrouwen in RvC Flynth was onrechtmatig, vinden voormalige commissarissen

De voormalige leden van de raad van commissarissen (RvC) van Flynth hebben zich op het standpunt gesteld dat de opzegging van het vertrouwen in hen door de aandeelhouder niet rechtmatig is. De voormalige RvC-leden hebben het bestuur en de aandeelhouder van Flynth op 1 april 2021 laten weten dat zij zelf per direct ontslag hebben genomen. Dat blijkt uit een vonnis van de Ondernemingskamer dat Accountancy Vanmorgen heeft opgevraagd.

In de uitspraak van 3 mei buigt de Ondernemingskamer zich over het verzoek van Flynth om Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel aan te stellen als commissarissen. Dat was nodig omdat het accountantskantoor op dat moment zonder RvC zat, een unieke situatie. Binnen het agrarisch georiënteerde Flynth woedt een ongekende machtsstrijd, onthulde Accountancy Vanmorgen eerder deze week. Een conflict tussen de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) en de inmiddels vertrokken RvC spitste zich toe op een statutenwijziging, die uiteindelijk is doorgevoerd. Door die aanpassing wordt de positie van de RvC flink ingeperkt. De RvC was voorafgaand daaraan van plan juist bestuurder Hidding te ontslaan, melden meerdere bronnen.

Vertrouwen opgezegd, steun ondernemingsraad en bestuur

Flynth zelf liet in een toelichting eerder weten dat de commissarissen zijn ontslagen, maar twee voormalige commissarissen meldden dat ze uit eigen beweging zijn opgestapt. In het vonnis van de Ondernemingskamer komt nu naar voren dat aandeelhouder SBF bij brief van 14 maart 2021 aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur heeft laten weten dat zij het vertrouwen in de raad van commissarissen heeft verloren en voornemens is het vertrouwen in de voltallige raad van commissarissen op te zeggen overeenkomstig artikel 2:161a BW en artikel 18.9 van de statuten. Op 24 maart 2021 hebben de aandeelhouders van Flynth vervolgens buiten vergadering unaniem besloten om met onmiddellijke ingang het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. De ondernemingsraad en het bestuur hebben tevoren laten weten dat zij het voorgenomen besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen steunen. SBF heeft het besluit met toelichting op 24 maart 2021 aan de raad van commissarissen gezonden.

Commissarissen: onrechtmatig

Het verzoekschrift van Flynth bij de Ondernemingskamer vermeldt dat de voormalige leden van de raad van commissarissen zich op het standpunt hebben gesteld dat de opzegging van het vertrouwen niet rechtmatig is en dat de voormalige leden van de raad van commissarissen het bestuur en SBF op 1 april 2021 hebben laten weten dat zij per direct ontslag hebben genomen.

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer spreekt in het vonnis geen inhoudelijk oordeel uit over de rechtmatigheidskwestie. Omdat de aandeelhouders het verzoek tot benoeming van nieuwe commisarissen steunen – en zich met het bestuur op het standpunt stellen dat de opzegging van het vertrouwen het onmiddellijke ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg heeft gehad – kan de juistheid van het standpunt van de voormalige commissarissen dat de opzegging van het vertrouwen niet rechtmatig is in het midden blijven, oordeelt de Ondernemingskamer. Daarmee achtte het rechterlijke orgaan zich bevoegd op de voet van artikel 2:161a lid 3 BW een of meer tijdelijke commissarissen aan te stellen.

MH