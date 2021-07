46.000 aanvragen in vijfde periode NOW

Zo’n 46.000 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het loket sloot op woensdag 30 juni om middernacht.

Beduidend lager

Het aantal aanvragen voor de vijfde periode NOW (april-juni 2021) is daarmee beduidend lager dan in de vorige periodes. Het drukst was het in de eerste periode NOW (maart-mei 2020) toen bijna 149.000 aanvragen binnenkwamen. In de tweede periode NOW (juni-september 2020) was het met 65.000 aanvragen een stuk rustiger. In de derde periode NOW eindigde de teller, mede door de volledige lockdown die op 15 december 2020 inging, weer hoger, op 81.000 aanvragen. De vierde periode NOW was goed voor nog eens 77.000 aanvragen.

80 procent

Van de 46.000 aanvragen voor de vijfde periode NOW zijn er inmiddels 37.000 toegekend (80 procent). Aan deze werkgevers, die samen 707.000 mensen in dienst hebben, is de eerste termijn en deels ook al de tweede termijn van het voorschot overgemaakt, in totaal 1 miljard euro. Een kleine 1200 aanvragen zijn tot nu toe afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in de referentiemaand nihil is. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Loket zesde periode later open

UWV bereidt zich nu voor op de zesde aanvraagperiode NOW. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juli, augustus en september 2021. Deze week heeft het kabinet een aanpassing in de voorwaarden bekendgemaakt. De aanpassing in de NOW-regeling houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming wordt begrensd op 80 procent. Ook als een bedrijf verwacht dat er meer dan 80 procent omzetverlies wordt geleden, of als er daadwerkelijk meer dan 80 procent omzetverlies geleden is, mag een bedrijf bij de aanvraag van de zesde periode NOW maximaal 80 procent omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke berekening van de tegemoetkoming gaan uit van maximaal 80 procent omzetverlies. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80 procent verandert er niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen. Meer informatie is te vinden op de website van UWV. Omdat de regeling nog moeten worden aangepast aan de nieuwe voorwaarden gaat het loket bij UWV later open dan de oorspronkelijk geplande datum van 5 juli. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Bron: UWV