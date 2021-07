Recordbedrag geïnvesteerd in start-ups, bedrijven nog niet tevreden

Nederlandse start- en scale-ups hebben in de eerste helft van dit jaar een recordbedrag van € 3 miljard opgehaald bij investeerders. Toch vinden startupvereniging DSA en (onder meer) KPMG dat de overheid meer moet doen om het buitenlandse investeerders fiscaal naar de zin te maken.

Dat blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse gezamenlijke data-analyse van Dealroom.co, Dutch Startup Association (DSA), Golden Egg Check, KMPG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl. Vorig jaar bleef de teller staan op € 500 miljoen over het eerste halfjaar en over heel 2020 kwam het geïnvesteerde bedrag uit op € 1,7 miljard . Goed nieuws dus, al komt het geld vooral uit het buitenland en profiteren vooral de doorgroeiers van de kapitaalinjecties, zo blijkt. ‘Het hoge totaal in het afgelopen kwartaal werd vooral gekenmerkt door een paar gigantische investeringsrondes van onder andere Mollie (€ 665 miljoen), MessageBird ($ 800 miljoen), bunq (€ 193 miljoen) en Lumicks ($ 93 miljoen). Innovatieve bedrijven halen daarmee opnieuw een Nederlands recordbedrag binnen, maar lopen internationaal gezien nog achter.’

Vooral grote rondes

Met name in het tweede kwartaal werd er stevig geïnvesteerd: toen werd er meer dan € 2 miljard gestort. ‘Nederlandse scale-ups waren voor grote rondes vooral in trek bij buitenlandse investeerders; deze rondes zijn nog moeilijk te realiseren in het daarvoor te beperkte Nederlandse ecosysteem. Door het grote aandeel aan buitenlandse investeringen vloeit veel van de winst weg naar buitenland’ aldus de DSA. ‘De eerste terughoudendheid die kort na de uitbraak van de pandemie onder durfkapitalisten leefde, herstelde in 2020 grotendeels al, vooral door grotere investeringsrondes. De sector laat dit jaar over de hele linie een inhaalslag zien.’

Te weinig doorgroei

Nederland kan nog wel een inhaalslag maken: ‘Hoewel Nederland een van de snelst groeiende Europese landen is, bevinden we ons in stevige concurrentie met de landen om ons heen die niet alleen groeien, maar ook in regelgeving blijven voorlopen. Er groeien in Nederland daardoor nog steeds veel te weinig startups door tot scale-ups’, zegt Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl. Een van de suggesties is om aandelenopties voor medewerkers aantrekkelijker te maken. Daarnaast pleiten de ondernemersorganisaties voor regelingen voor een lokaal fiscaal aantrekkelijker investeringsklimaat.