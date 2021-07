Edese belastingadviseurs werken niet mee aan boekenonderzoek, verdenking belastingfraude

Een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede met een eigen belasting- en advieskantoor zijn afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, meldt de FIOD.

Een woning en een kantoor in Ede zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het echtpaar is eigenaar van een belasting- en advieskantoor.

Niet meegewerkt aan boekenonderzoek

Na een melding van de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het vermoeden is dat de twee verdachten niet hebben willen meewerken aan het beschikbaar stellen van de boekhouding en vervolgens opzettelijk niet hebben meegewerkt aan een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Nader onderzoek moet nog uitwijzen waarom zij dit niet hebben gedaan.

Het verdachte echtpaar is inmiddels weer op vrije voeten en de officier van justitie heeft de man en de vrouw direct een taakstraf opgelegd.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket in Zwolle.