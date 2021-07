NOW-loket voor zesde keer open

Het UWV heeft maandag het loket geopend voor de zesde periode voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen loonsteun aanvragen voor de maanden juli tot en met september. NOW 6 is wel wat soberder van omvang dan zijn voorgangers in verband met de versoepeling van de maatregelen. Het maximaal op te geven omzetverlies is verlaagd van 100% naar 80%. De vergoeding blijft wel 85% van de loonsom.

Ook steun bij waterschade

Werkgevers die de afgelopen week getroffen zijn door het hoge water kunnen zich ook bij UWV melden voor NOW-steun en voor steun volgens de Regeling Onwerkbaar Weer. Die laatste regeling kan worden aangesproken als specifiek onwerkbaar weer wegens wateroverlast (hoog water) is opgenomen in de cao. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers een WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer of de gevolgen van bijvoorbeeld een overstroming zoals nu in Limburg. De Regeling Onwerkbaar Weer geldt alleen voor de dagen dat er sprake is geweest van wateroverlast. De melding kan met terugwerkende kracht worden gedaan tot en met maandag 2 augustus.

De vijfde NOW-periode leverde 45.000 gehonoreerde verzoeken op, goed een voorschot van € 1,4 miljard. Dat was aanmerkelijk minder dan de periode ervoor, toen 74.000 aanvragen € 3,2 miljard aan voorschotten opleverden. NOW 6 kan worden aangevraagd tot en met 30 september.