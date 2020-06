FIOD doet inval bij voormalig topruiter

De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger.

Niet onder de indruk

Thijssen zelf zegt zich niet al te druk te maken om de actie van de fiscale opsporingsdienst. “Deze actie richt zich niet specifiek op mijn bedrijf. De belastingdienst valt al jaren binnen bij grote paardenfokkerijen in Nederland. Nu was ik blijkbaar aan de beurt. Ik heb vanaf 2016 ook al de administratie moeten afstaan. Nu wilden ze de recente boekhouding hebben. Het klink allemaal heel spannend, maar ik ben hier niet van onder de indruk”

Handel in toppaarden gevoelig voor witwassen

Stallen in Nederland liggen de laatste tijd regelmatig onder het vergrootglas van de Belastingdienst, meldt vakplatform horses.nl. Omdat de waarde van toppaarden lastig is vast te stellen zou de handel zich prima lenen voor witwaspraktijken. In een enkel geval heeft dit al tot strafrechtelijke onderzoeken geleid. Onder andere tegen een Spaanse paardenhandelaar uit Valkenswaard, een zakenrelatie van Thijssen. Daar is het vermoeden dat zware criminelen hun zwarte geld via de paardenhandel witwassen.

Bron: De Limburger/horses.nl