Wat doe je als je klant niet online wil samenwerken?

Je wil graag online samenwerken met je klanten in hun administratie en vertelt ze over alle voordelen van deze manier van werken. Maar stel dat je je klant aan de telefoon hebt en in plaats van instemmend te antwoorden, komt hij of zij met allerlei tegenwerpingen. Wat doe je dan? Hoe krijg je de klant over de streep?



SnelStart heeft een whitepaper geschreven, met daarin de meest voorkomende redenen waarom klanten niet digitaal willen samenwerken plus een stappenplan voor het effectief omgaan met bezwaren. In dit blog zetten we alvast drie bezwaren van klanten op een rijtje. En bij elk bezwaar geven we een voorbeeld van een antwoord.

Je klant zegt dat hij digitaal samenwerken in de boekhouding niet zo ziet zitten. Als je vraagt waarom niet, geeft je klant misschien één vande onderstaande redenen.

Boekhouden is niet echt mijn ding

Je klant zegt: ‘Boekhouden is niet echt mijn ding’

Jij antwoordt: ‘Ik kan middels een online boekhoudpakket jouw boekhouding verzorgen, net zoals dat nu gebeurt. Het enige verschil is dat je alle gegevens digitaal aanlevert, in plaats van op papier. Dat kan bijvoorbeeld via je mobiel. Je maakt dan met een app op je mobiele telefoon foto’s van alle bonnetjes en facturen. En je bankgegevens worden aangeleverd via een automatische bankkoppeling.’

‘Verder hoef je zelf niets te doen. Ik verwerk alle gegevens in je boekhouding en zorg ervoor dat aan alle fiscale verplichtingen wordt voldaan. Via de app op je telefoon zie je in één oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat.’

Online, is dat wel veilig?

Je klant zegt: ‘Ik moet er zomaar op vertrouwen dat mijn gegevens online veilig zijn opgeslagen’

Jij antwoordt: ‘Bij veel digitale boekhoudpakketten staan online administraties veilig opgeslagen op een beveiligde server (in het geval van SnelStart: in een Nederlands datacenter). Bij een online administratie loop je daardoor niet langer het risico je gegevens te verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Zo’n centrale server wordt veel beter beveiligd dan je huis of kantoor.’

SnelStart werkt bijvoorbeeld met Azure, het cloudplatform van Microsoft. Als je al met SnelStart werkt, kun je ter aanvulling nog vermelden: ‘Azure – het cloudplatform van Microsoft – beheert ook de servers van andere grote organisaties, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, vliegtuigmaatschappijen en overheidsorganisaties. Iedere dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. Dan wordt een kopie van de volledige database gemaakt. De servers worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week bewaakt en gecontroleerd.’

Maar jij houdt toch al de boekhouding bij?

Je klant zegt: ‘Maar jij doet dit toch (allemaal) voor mij?’

Je haalt de klant over door uit te leggen wat die nieuwe manier van werken hem of haar oplevert. Jij antwoord: ‘Met deze manier van werken bespaar je veel tijd. Jij hoeft niet meer alle bonnetjes, facturen en bankgegevens bij elkaar te zoeken aan het einde van de periode, met de kans dat je dingen kwijtraakt of niet meer weet waarvoor een bonnetje ook alweer was. Die bonnetjes en facturen fotografeer je wanneer je ze ontvangt.’

‘Omdat je alle gegevens gedurende de periode digitaal aanlevert, hoeven we niet steeds op het allerlaatste moment alle gegevens in te voeren en te checken. Door de scan- & herkenfunctie in de software hoeft niemand de gegevens over te typen, dat scheelt echt veel tijd. Facturen maak je binnen een minuut. En door de automatische bankkoppeling worden uitgaven en inkomsten snel met de bankmutaties gematcht. Zo besparen we samen veel tijd en besparen we samen op de administratiekosten.’

‘Daarnaast zijn al je cijfers continu up-to-date. Dat is handig als je recente cijfers nodig hebt, bijvoorbeeld als je wilt investeren, een hypotheek aan wilt vragen of een auto wilt leasen.’

