Freelancers zakelijke dienstverlening verhogen tarieven

De pandemie heeft aanzienlijke invloed gehad op de uurtarieven en manier van factureren bij freelancers in Nederland. Bijna veertig procent van de freelancers heeft het tarief verhoogd. Dat concludeert Fiverr, een internationale marktplaats voor freelancers. In een onderzoek onder duizend Nederlandse freelancers werkzaam in de zakelijke dienstverlening werd gevraagd naar de impact en gevolgen van de coronacrisis op hun bestaan als freelancer.

Ontwikkeling tarieven

Slechts twee procent van de Nederlandse freelancers geeft aan dat de pandemie niet van invloed is geweest op hun tarief. Van de ondervraagde zegt 37 procent dat zij hun uurtarief hebben verhoogd sinds de uitbraak van de pandemie. “Tijdens de pandemie is de onderhandelingspositie van freelancers duidelijk verstevigd”, zegt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale groei bij Fiverr. “Door de onzekerheid en wisselvalligheid van de economie zijn bedrijven meer gaan bouwen op de diensten van freelancers. Zo zagen we al in mei dat bijna veertig procent van de Mkb’ers minimaal een keer per week met een freelancer werkt. Denk bijvoorbeeld aan de noodgedwongen digitalisering, waar veel ondernemingen plotseling hulp voor nodig hadden. Freelancers hebben op hun beurt de kans benut door de uurtarieven wat te verhogen.”

Facturatie

Naast de tarieven is ook de manier waarop freelancers gemaakte uren factureren op veel vlakken gewijzigd. Zo geeft veertig procent aan nu extra kosten te rekenen voor aanpassingen op eerder opgeleverd werk. Bijna 38 procent zegt sinds de pandemie niet langer een tarief per uur te rekenen, maar per project. Eenzelfde percentage stelt niet langer gratis te werken, ook wanneer het maar iets kleins betreft. 35 procent rekent sinds de pandemie een hoger tarief wanneer sprake is van drukte. “Freelancers passen wel vaker de tarieven aan wanneer de vraag hoog is”, concludeert De Lange. “Toch geeft dit een duidelijke professionaliseringsslag onder freelancers goed weer.”