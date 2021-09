ZZP’ers in finance verhogen uurtarief het meest

Freelancers lijken de coronaperikelen definitief van zich af te schudden. Vergeleken met vorig jaar stijgt hun uurtarief met gemiddeld 6%. Marketeers en freelancers in de financiële sector verhogen hun uurtarief zelf met meer dan 10%. Dat blijkt uit recent onderzoek van het freelancer platform Hoofdkraan.nl.

Steunmaatregelen

Freelancers in Nederland hanteren in 2021 een tarief van gemiddeld €46 per uur, zo stelt Hoofdkraan.nl in hun recente onderzoek o.b.v. ruim 10.000 uitgebrachte offertes. Branches die bovengemiddeld scoren zijn o.a.: Marketing & Communicatie (+11%) en Financieel & Administratie (+13%). Bedrijven hebben meer dan ooit de hulp van marketeers nodig om hun bedrijf in deze turbulente tijd te laten renderen. Financieel adviseurs spinnen garen bij de corona-steunmaatregelen voor bedrijven, die extra administratief werk met zich meebrengen.

Gemiddelde uurtarieven per branche 2020 2021 Verschil* Analyse & Advies € 41 € 45 8% Design & Multimedia € 42 € 44 6% Financieel & Administratie € 41 € 47 13% Management & Organisatie € 48 € 43 -14% Marketing & Communicatie € 45 € 51 11% Tekst & Vertaling € 40 € 40 0% Websites & Applicaties € 47 € 50 5%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Regionale trends

Niet alleen in de randstad, maar ook in de provincie stijgt het uurtarief van freelancers. In Flevoland wordt zelf een stijging gemeten van 14% t.o.v. 2020. In het noorden van het land vragen de zen het hoogste uurtarief (€51). Limburg daarentegen blijft ver achter bij het landelijk gemiddelde en noteert zelf een kleine daling (-1%), met een gemiddeld uurtarief van slechts 42 euro. Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland ontlopen elkaar nauwelijks met resp. 46, 47 en 46 euro per uur.

Gemiddelde uurtarieven per provincie 2020 2021 Verschil* Drenthe € 42 € 46 9% Flevoland € 38 € 45 14% Friesland € 49 € 51 5% Gelderland € 47 € 51 9% Groningen € 43 € 49 13% Limburg € 43 € 42 -1% Noord-Brabant € 44 € 46 3% Noord-Holland € 44 € 47 7% Overijssel € 42 € 45 8% Utrecht € 44 € 45 3% Zeeland € 47 € 50 7% Zuid-Holland € 43 € 46 6%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Amsterdam hoogste uurtarief

Als we kijken naar de vier grote steden, dan kunnen we Amsterdam dit jaar als winnaar uitroepen, aldus Hoofdkraan.nl. Met een gemiddeld uurtarief van 52 euro vragen zij het hoogste uurtarief van de vier grote steden. Rotterdam staat met 42 euro per uur onderaan het lijstje met grote steden.

Ondernemers en start-ups

Was er in 2020 nog veel terughoudendheid als het aankwam op het initiëren van nieuwe projecten en het opstarten van bedrijven, dit jaar lijkt dit een stuk minder het geval te zijn. Veel start-ups zijn op zoek naar talentvolle freelancers om hun team tijdelijk te versterken. Bedrijven willen een doorstart maken en ontwikkelen manieren om flexibeler en meer remote inkomsten te genereren. Hoofdkraan.nl ziet dit ook gebeuren op hun platform.

Freelancers positief

Freelancers zijn over het algemeen positief gestemd over de nabije toekomst. Zo blijkt uit een rondvraag onder de leden van Hoofdkraan.nl. Ruim 75% van de ondervraagden heeft het gevoel dat de coronacrisis voor hen op dit moment minder invloed heeft op hun financiële situatie dan een jaar geleden. 60% geeft aan van plan te zijn om hun uurtarief in 2022 (verder) te gaan verhogen.

Daarnaast is het aanhoudende personeelstekort reden voor freelancers om hun concurrentiepositie te verstevigen. Dit is echter sterk afhankelijk van de sector waarin zij actief zijn. Freelancers in de event branche hebben namelijk nog steeds veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met de aanhoudende corona-maatregelen zal dit voorlopig nog wel even zo blijven.

Het Tarievenonderzoek 2021 is uitgevoerd door Hoofdkraan.nl, waarbij alle offertes binnen het platform in de periode januari 2020 – augustus 2020 zijn vergeleken met de periode januari 2021 – augustus 2021. Download hier het volledige onderzoeksrapport.