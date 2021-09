Britten gaan meer belasting betalen

Het Britse kabinet is akkoord gegaan met de plannen van premier Boris Johnson om de belastingen op inkomen en dividend te verhogen. Daarmee moeten de hervormingen van het Britse sociale zorgstelsel worden bekostigd.

Volgend jaar gaat de loonheffing voor sociale verzekeringen met 1,25% omhoog. De belasting op dividend stijgt in dezelfde mate, zodat ook grootverdieners bijdragen, aldus Johnson, die in de verkiezingscampagne nog had beloofd dat de inkomstenbelasting niet omhoog zou gaan.

Extra pot van 36 miljard pond

Maar de zorgkosten in het Verenigd Koninkrijk nemen toe door vergrijzing en de nasleep van de coronapandemie. De premier vindt het daarom onverantwoordelijk om te kiezen voor kosten die gepaard gaan met hogere leningen en hogere schulden. Met de extra belastinginkomsten heeft de Britse overheid de komende drie jaar 36 miljard pond extra in kas. Daarvan wordt in elk geval 5,4 miljard pond opzijgezet om de extra kosten te dekken waarmee het zorgstelsel tijdens de pandemie werd geconfronteerd.

