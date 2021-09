Hoge energieprijzen kunnen leiden tot terugbetalen SDE-subsidie

Door de stijgende energieprijzen is de kans groot dat ondernemers die over 2021 SDE-subsidie ontvangen, daarvan een deel moeten terugbetalen. Daarvoor waarschuwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De hoogte van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaattransitie), de SDE+(+), is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit, ofwel de opbrengst van de door de ondernemer geproduceerde elektriciteit. ‘Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie ondernemers ontvangen. Zij ontvangen dan namelijk meer van de energieafnemer. Bij een lagere marktwaarde krijgen ondernemers meer subsidie. Zij ontvangen dan immers minder van hun energieafnemer.’ Dit heeft gevolgen voor ondernemers die over 2021 subsidie ontvangen: ‘De kans is groot dat zij hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen. Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen hierover bericht.’

Voorschot en correctie

Er wordt jaarlijks een voorschot op de subsidie uitgekeerd. ‘Dit voorschot is gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde, gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. De RVO corrigeert het subsidiebedrag ieder jaar. Dit doen wij aan de hand van het vastgestelde, definitieve correctiebedrag. En de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar.’ Nu de trend van hoge elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden doorzet, is de verwachting dat de definitieve correctiebedragen in 2021 hoger zijn dan de voorlopige correctiebedragen waarop het voorschot gebaseerd was. ‘De kans is groot dat ondernemers hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen. Dit leidt tot een negatieve bijstelling. Wij vragen rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling.’

Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen hierover bericht voor 1 oktober.