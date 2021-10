Fiscus kan groei btw-aangiftes niet aan

Dat Nederlandse ondernemers ten onrechte naheffingen en boetes hebben gekregen komt door een menselijke fout nadat het ICT-systeem van de fiscus het niet aankon. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief aan de Kamer.

Ruim 37 duizend ondernemers kregen eind augustus onterecht naheffingen en boetes. Uit de antwoorden van Vijlbrief op Kamervragen blijkt dat niet alleen een menselijke fout de oorzaak was, maar ook dat de fiscus de groei van het aantal ondernemers in Nederland niet kan bijbenen. ‘Op 4 en 5 augustus is een storing geweest in het computersysteem dat btw-aangiftes verwerkt. Het hoge aantal tegelijk aangeboden aangiften kon niet verwerkt worden’, aldus Vijlbrief. Deze tsunami aan aangiftes leidde ertoe dat de geautomatiseerde verwerking van btw-aangiftes werd onderbroken. Het oude computersysteem staat onder druk, mede door de groei van het aantal ondernemers, meldt de staatssecretaris.

Handmatig herstellen

Medewerkers van de Belastingdienst probeerde handmatig de boel te herstellen, maar daarbij werd een menselijke fout gemaakt. Hierdoor konden aangiften nog niet worden verwerkt. Met als gevolg dat 37.700 ondernemers op 28 augustus naheffingsaanslagen kregen opgelegd. Hierbij is de ondernemers een betaalverzuimboete en een aangifteverzuimboete opgelegd. In sommige gevallen kwam dit neer op duizenden euro’s, wist dagblad De Limburger begin september te melden.

Boete zonder omzet

Een bijkomende fout was dat er óók naheffingen en boetes zijn opgelegd als ondernemers geen omzet hebben gedraaid, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Vijlbrief legt uit dat daar medewerkers van de Belastingdienst de mist in zijn gegaan. ‘Hier ligt een menselijke fout aan ten grondslag die is gemaakt tijdens het herstellen van een technische verstoring n.a.v. een limietoverschrijding. Er is geen verband tussen de hoogte van de foutief opgelegde naheffing en de hoogte van de omzet.’

Foutmelding

Getroffen ondernemers zijn in de loop van de maand september geïnformeerd. Eerst is er eind augustus nog een ‘generieke foutmelding‘ geplaatst in het verstoringenoverzicht op Belastingdienst.nl, schrijft de demissionaire staatssecretaris. ’Bij een verstoring als deze heeft de Belastingdienst tijd nodig om zorgvuldig te analyseren wie hiervoor te informeren. Nu er een compleet beeld is opgemaakt van de omvang van het probleem en welke ondernemers het betrof, zijn zij alsnog per brief geïnformeerd.’

Vervanging ICT-systeem

Vijlbrief zegt dat er voortaan extra controles op handwerk worden uitgevoerd. ‘Om deze verstoringen te voorkomen worden extra controles op handmatige taken ingericht en op het overschrijden van de limieten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar een structurele oplossing.’ Laatstgenoemde komt neer op een ICT-operatie: ‘De Belastingdienst heeft voor de omzetbelasting een verouderd ICT-systeem, waar op termijn een vernieuwd systeem de huidige kwetsbaarheden moet wegnemen. De Belastingdienst is inmiddels gestart met de voorbereiding van de vervanging van het bestaande systeem.’

Lees hier de brief van Vijlbrief.