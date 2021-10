Gemeenten kunnen niet zonder ‘ouderwetse’ hondenbelasting

Gemeenten die nog hondenbelasting heffen, kunnen het geld bij afschaffing niet missen. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.Er zijn inmiddels steeds minder gemeenten die nog hondenbelasting heffen. Iets meer dan de helft van de gemeenten (52 procent) heft de belasting nog wel. De andere gemeenten willen de lasten van hondeneigenaren verlichten en menen dat hondenbelasting niet meer van deze tijd is. Bovendien is de handhaving zo complex dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de inkomsten.

Onmisbaar

Ollongren liet op verzoek van de Kamer de financiële gevolgen van een eventuele afschaffing onderzoeken. Dit naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door 60.000 mensen werd ondertekend. Hieruit volgde in juni een debat over de hondenbelasting in de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten die de belasting nog wel heffen, de opbrengst niet alleen voor het hondenbeleid gebruiken, maar ook voor andere posten. Dit leidt ertoe dat ze deze bron van inkomsten niet kunnen missen. Zou de belasting toch afgeschaft worden, dan zou dit de lasten verzwaren van inwoners die geen hond hebben om de opbrengsten te vervangen. Dit is ook terug te zien bij gemeenten die geen hondenbelasting heffen: die vangen het gemis aan inkomsten onder meer op uit andere lokale belastinginkomen.

Afschaffen ‘onwenselijk’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarmee het Rijk ook in gesprek ging, vindt het landelijk afschaffen van de hondenbelasting onwenselijk. Gemeenten mogen nu zelf bepalen of ze belasting willen heffen, en als dit beleid zou veranderen, tast dat de financiële onafhankelijkheid aan. Volgens de VNG en het kabinet moet tijdens een bredere herziening van lokale belastingen gekeken worden naar de toekomst van de hondenbelasting. Maar dat „is aan een nieuw kabinet”, vindt Ollongren. Voorlopig zal de belasting dus blijven.

Lees hier de brief van Ollongren.