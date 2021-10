Handelaar in levensverzekeringen veroordeeld voor faillissementsfraude

Een 51-jarige Britse handelaar in buitenlandse levensverzekeringen heeft eind 2014 voorafgaand aan het faillissement van zijn Nederlandse bedrijf ruim 4,1 miljoen dollar weggesluisd. De rechtbank Overijssel acht dat bewezen en veroordeelt de Brit daarom voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Op aanklachten van witwassen en het vervalsen van documenten volgt vrijspraak. De man mag wat de rechtbank betreft worden uitgeleverd aan Bermuda, waar hij wordt verdacht van witwassen.

Faillissement

Toen een Nederlandse verzekeringsmaatschappij op 1 december 2014 hun investering van 151 miljoen dollar terugeiste van het Nederlandse bedrijf van de Brit kwam een faillissement in zicht. De handelaar stortte een paar dagen later ruim 22 miljoen dollar van het bedrijf naar de rekening van één zijn andere bedrijven, een vennootschap op Malta. Het Nederlandse bedrijf ging op 25 februari 2015 failliet. De curator van de failliete onderneming kwam achter het wegsluizen van het geld, waarna de Brit het bedrag weer terug moest storten. Met een financiële truc wist hij echter nog ruim 4 miljoen dollar lange tijd in zijn bezit te houden. Ook daar kreeg de curator een vinger achter, in oktober 2015.

Vrijspraak voor valse handtekeningen

Door een fout in de tenlastelegging gaat de Brit vrijuit voor het vervalsen van een overeenkomst tussen zijn Maltese vennootschap en de verzekeraar. De handelaar heeft alle schijn tegen dat hij hier de handtekening van een medewerker van de verzekeraar heeft vervalst. Dat zou hij gedaan hebben in zijn kantoor in België. Maar in de tenlastelegging wordt hij beschuldigd van het vervalsen van het document in ‘Amsterdam, althans in Nederland’ en daar is in het dossier geen bewijs voor te vinden. Ook voor het vervalsen van een andere overeenkomst, tussen de verzekeraar en het Nederlandse bedrijf van de man, spreekt de rechtbank hem vrij. De handtekening is wel vervalst, maar daar staat niet van vast dat de man hier schuldig aan is.

Lagere straf

Omdat de handelaar van drie van de vier feiten is vrijgesproken valt de opgelegde straf lager uit dan de 5 jaar cel die de officier van justitie eiste. De rechtbank veroordeelt hem tot een celstraf van 30 maanden (900 dagen), waarvan 254 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Omdat hij al 646 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft de man niet meer terug naar de gevangenis.

​Uitlevering aan Bermuda

In een aparte procedure oordeelde de rechtbank dat de Brit uitgeleverd kan worden aan de Bermuda Eilanden. De autoriteiten daar verdenken de man van witwassen. Deze aanklacht staat los van de Nederlandse witwasverdenking waarvoor de man door de rechtbank Overijssel is vrijgesproken. De minister van Justitie en Veiligheid beslist uiteindelijk of de man daadwerkelijk wordt uitgeleverd.

Uitspraken: ECLI:NL:RBOVE:2021:3796 & ECLI:NL:RBOVE:2021:3798