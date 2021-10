Kamerleden voelen zich geschoffeerd door Vijlbrief

De Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Idsinga (VVD) willen van de staatssecretaris van Financiën weten waarom hij niet meer integraal ingaat op commentaren van onder andere de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

Column

De Kamerleden reageren hiermee op een column van hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis op TaxLive. Die vindt dat Vijlbrief de wetscommentaren van de beroepsorganisaties NOB en RB niet langer serieus neemt. Sinds het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap reageert de staatssecretaris immers niet meer integraal op de commentaren van deze twee organisaties, ook als de Tweede Kamer daar expliciet om vraagt. ‘Daarmee schoffeert de staatssecretaris de Tweede Kamer en laat hij zien een goede en gedegen parlementaire behandeling van fiscale wetsvoorstellen volstrekt onbelangrijk te vinden’, schrijft Heithuis.

Vragen

De hoogleraar hoopt dat de Tweede Kamer dit niet over zijn kant laat gaan en wordt op zijn wenken bediend. Nog geen dag na het verschijnen van zijn column stelden Inge van Dijk en Idsinga vragen aan staatssecretaris Vijlbrief. ‘Waarom heeft u ervoor gekozen zowel bij het wetsvoorstel excessief lenen als bij de wetsvoorstellen bij het pakket Belastingplan 2022 niet meer integraal in te gaan op commentaren van onder andere de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB), wanneer de Kamer daarom expliciet vraagt?’ willen ze weten. En ook: ‘Bent u van plan om deze werkwijze in de toekomst voort te zetten?

Belangrijk

De Kamerleden vragen de staatssecretaris of hij hun mening deelt, namelijk dat integraal ingaan op de commentaren van belang is om twee redenen, namelijk ten eerste dat de vragen van technisch experts serieus genomen dienen te worden vanwege hun brede expertise en ervaring met de praktische uitwerking van wetgeving die de Kamer kan helpen in haar rol nieuwe wetgeving kritisch te controleren en ten tweede dat antwoorden op deze technische vragen en nadere toelichting van de wetgever essentieel zijn voor de praktijk en de rechtspraak bij de toepassing van deze wetgeving?

Snel antwoord

Tot slot vragen ze Vijlbrief met spoed in te gaan op de commentaren van de NOB en het RB voor zover u dat nog niet hebt gedaan en ons de antwoorden vóór vrijdag 22 oktober 2021 doen toekomen, zodat die nog kunnen worden meegenomen in de wetsbehandeling op maandag 25 oktober 2021.

foto: Jeroen Oerlemans/UVA