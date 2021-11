Vrouwen verdienen bij PwC 3,2% meer dan mannen

PwC Nederland wil niet meer dan 5% verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Een externe partij heeft onderzocht of het accountants- en advieskantoor zijn eigen gelijkheidsdoelstelling haalt. De uitkomsten zijn verrassend. Niet mannen maar vrouwen verdienen bij PwC het meest.

Dit vertelt RvB-lid Marc Borggreven in het blad WOMEN. Hij stelt dat gelijke beloning al enige jaren op de agenda staat. ‘De toegestane marge is 5%:’, laat hij weten. ‘Alle loonverschillen die binnen die bandbreedte vallen zijn acceptabel, omdat de rekenmethodes vaak wat nuances missen. De resultaten uit ons intern onderzoek waren goed en dat is een indicatie dat je gelijk beloont.’ Twee jaar geleden nam PwC de Zwitserse EQUAL-SALARY Foundation in de arm om een externe validatie te krijgen. Volgens Borggreven is PwC een van de eersten in Nederland die dit heeft gedaan.

Voordeel voor vrouwen

De Foundation heeft kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan. Borggreven, die HR in zijn portefeuille heeft: ‘De Foundation hanteert ook een marge van 5% en alleen als de resultaten binnen die marge vallen, ontvang je het certificaat. Als een afwijking groter is, moet je met de rapportage intern aan de slag om het verschil recht te trekken voordat ze de kwalitatieve analyse uitvoeren. Bij ons waren de resultaten goed.’ Wat heet: uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen bij PwC Nederland iets meer (3,2%) betaald krijgen dan mannen. Dat verschil valt binnen de toegestane marge. Borggreven: ‘Dat is mooi, want je wil mannen niet te veel betalen, maar vrouwen ook niet. Het gaat uiteindelijk om gelijke kansen. Het certificaat, dat twee jaar geldig is, hebben we daarom nu gekregen.’ De resultaten zijn gepubliceerd in het jaarverslag.”

Vooruitstrevend

PwC wil weten waarom vrouwen iets meer verdienen dan mannen. Borggreven: ‘Er kan een goede Verder wil de accountants en adviesorganisatie het interne onderzoek naar gelijke beloning ook doen voor culturele verschillen. Daarnaast zet het kantoor in op de ontwikkeling van HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Zo wordt sinds kort verlof aangeboden voor transgender medewerkers die in transitie gaan. Borggreven: ‘Dat zal in de praktijk waarschijnlijk maar door een klein deel van de medewerkers opgenomen worden, maar dat is niet belangrijk. Je geeft een inclusief signaal af. Uiteindelijk wil je iedereen een plekje geven in je organisatie. En ook hiervoor geldt dat je intrinsiek de wens moet hebben om inclusiviteit na te streven.’

Engeland

Eerder liet PwC Engeland al een onderzoek doen naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daar kwam onder meer uit naar voren dat medewerkers uit lagere sociale milieus gemiddeld 12% minder verdienen dan hun collega’s in dezelfde functie.