Aantal werkstressklachten licht afgenomen

De coronacrisis lijkt te hebben gezorgd voor een kleine daling van het aantal werknemers dat burn-outklachten heeft. Dat was eind vorig jaar 1,2 miljoen, tegen 1,3 miljoen een jaar eerder, meldt TNO.

Een kleine 16% van de werknemers in Nederland kampt met burn-outklachten. Verzuim is in 34% van de gevallen het gevolg van werkdruk of werkstress: ook dat percentage is iets gedaald ten opzichte van 2019, toen het nog 37% was. ‘Mogelijk hangt de daling van de burn-outklachten samen met veranderingen in de werk-privébalans en de arbeidsomstandigheden’, aldus TNO. ‘Werknemers geven aan dat de werk-privébalans verbeterde. In 2019 had nog 9,7% last van een werk-privédisbalans. Een jaar later gold dat voor 7,6% van de werknemers. Ook de arbeidsomstandigheden verbeterden.’ Zo ervaren werknemers minder vaak hoge taakeisen en een lage autonomie. Werkgevers waren in 2019 € 3,2 miljard kwijt aan verzuimkosten wegens werkstress, € 100 miljoen meer dan in 2018. Per werknemer is dat jaarlijks € 9.300.

Minder stress bij zelfstandigen

Zzp’ers lijken minder last te hebben van stress, al had in maart 2021 wel 8,8% van hen burn-outklachten. Dat is meer dan begin 2019 (8,1%). ‘De stijging is echter al voor de crisis ingezet.’ Bij de thuiswerkende werknemers is het aantal mensen met burn-outklachten in die periode toegenomen van 15,9% naar 17,7%, terwijl het percentage bij de locatiewerkers daalde van 16,5% naar 15,2%. ‘Daarbij moet worden opgemerkt dat de situatie medio maart een situatie was met veel maatregelen. Er was een harde lockdown, met een avondklok en beperkingen in onderwijs en detailhandel.’

Een op de drie thuiswerkers werkt na de coronacrisis graag weer volledig op locatie, terwijl een kwart juist graag volledig thuis wil gaan werken. Gemiddeld zouden thuiswerkers 18 uur per week vanuit huis willen werken.