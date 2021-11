Unit4 neemt Compright over

Unit4 heeft Compright overgenomen, melden beide bedrijven. Compright is aanbieder van een oplossing voor middelgrote organisaties met complexe internationale behoeften op het gebied van compensatiebeheer. Met de overname breidt Unit4 de mogelijkheden van haar ERP-platform ERPx verder uit.

Compensatiebeheer automatiseren

‘Dankzij de naadloze integratie van data en ingebouwde mogelijkheden voor gegevensanalyse kunnen organisaties met Compright hun volledige compensatieproces automatiseren’, motiveert Unit4 de overname. ‘Daarbij wordt rekening gehouden met alle factoren die nodig zijn voor het berekenen van eerlijke prestatiebeloningen voor werknemers in uiteenlopende geografische regio’s.’

Reacties

“Organisaties staan voor de opgave om hun digitale transformatie te versnellen, maar hebben moeite met het aantrekken en behouden van het daarvoor benodigde talent”, zegt Mike Ettling, de CEO van Unit4. “Met compensatiebeheer kunnen ze snel reageren op de beschikbaarheid en toenemende mobiliteit van talent. De oplossing Compright vormt een perfecte aanvulling op de gecombineerde kracht van ERP, HCM en financiële planning en analyse in ERPx. Ons platform komt daarmee tegemoet aan de behoeften van organisaties die voor hun succes afhankelijk zijn van mensen, en stelt hen in staat om zich aan het nieuwe normaal aan te passen. Ik ben verheugd dat we het getalenteerde team van Compright binnen Unit4 mogen verwelkomen. Samen zorgen we voor een slimmere en innovatievere oplossing voor compensatieplanning en -beheer afleveren, die geknipt is voor mensgerichte organisaties.”

“De focus van Unit4 op mensgerichte dienstverleners en moderne cloudoplossingen die de werkervaring en waarde van werk verbeteren, sluit perfect aan bij onze bedrijfsmissie”, zegt Boyd Davis, CEO van Compright. “Compright is in het leven geroepen om een einde te maken aan de complexiteit rond compensatiebeheer met een gebruiksvriendelijke, krachtige en betaalbare oplossing. Het is duidelijk dat de klanten van Unit4 daar direct van zullen profiteren, ongeacht hun locatie, de complexiteit van hun organisatie of het technische kennisniveau van hun gebruikers.”

ERPX

Unit4 heeft met ERPx een focus op professionele dienstverleners, non-profitorganisaties, instellingen in het hoger onderwijs en organisaties in de publieke sector. Met het oog op de specifieke eisen van deze sectoren, verenigt het platform mogelijkheden voor de financiële administratie, inkoop, projectmanagement, HR en financiële planning en analyse binnen een geïntegreerd cloudplatform dat real-time informatie levert. De benadering van Unit4 biedt werknemers meer inzicht, vergroot hun effectiviteit en bevordert hun betrokkenheid. ERPx voorziet organisaties van tools en innovatieve mogelijkheden die hen helpen om hun groeiambities te realiseren en te gedijen naarmate de markt weer op stoom komt.