AFM: voer dialoog met accountant over materialiteit in jaarrekening

De AFM heeft de afgelopen tijd samen met de CEAOB verkend hoe materialiteit door de Big Four-accountantsorganisaties wordt toegepast bij wettelijke controles van OOB’s, meldt de toezichthouder. De inzichten geven aanknopingspunten voor een dialoog tussen gebruikers van jaarrekeningen, ondernemingen, auditcommissies en accountants.

Stel vragen op aandeelhoudersvergadering

Uit de verkenning blijkt dat er enkele verschillen zijn tussen de Big Four in hun methodologie en de toepassing daarvan bij de bepaling van materialiteit. Gebruikers kunnen de accountants daarop bevragen: hoe is de materialiteit bepaald en welke kwalitatieve aspecten zijn meegenomen? Dat kan bijvoorbeeld op de aandeelhoudersvergadering. In het AFM-rapport zijn vragen opgenomen die gebruikers hierbij op weg kunnen helpen.

Verkenning op basis van 40 wettelijke controles van jaarrekeningen van OOB’s

De Committee of European Oversight Bodies (CEAOB) is het orgaan voor Europese samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. De AFM gebruikte de gegevens uit een gezamenlijke survey. Daarin betrok zij 40 wettelijke controles van jaarrekeningen van OOB’s. De AFM geeft in deze verkenning geen oordeel over de naleving van wettelijke normen of de kwaliteit van de wettelijke controles.

Meer informatie:

Verkenning AFM