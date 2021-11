Curator Flexenergie hekelt ACM en Consumentenbond

De curator van het in 2018 failliet gegane energiebedrijf Flexenergie is zeer kritisch over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Consumentenbond bij het bankroet van het bedrijf. Dat wist in de vier jaar van zijn bestaan nooit een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen.

Vergunning

Toezichthouder ACM had nooit een vergunning mogen verlenen aan Flexenergie. Dat constateert curator Willem Jan van Andel in zijn snoeiharde onderzoeksrapport naar de oorzaken van het bankroet. Volgens de curator verkreeg Flexenergie die vergunning ‘zonder dat zij genoegzaam had aangetoond over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten te beschikken voor een goede uitvoering van haar taak’. Op geen enkel moment in het vijfjarige bestaan beschikte de onderneming over de benodigde kwaliteiten.

Intrinsiek verlieslatend

Van Andel constateert dat Flexenergie steeds grotere verliezen leed en dat het businessmodel van het bedrijf dat werkte met grote startkortingen om klanten binnen te halen ‘intrinsiek verlieslatend’ was. Een andere oorzaak van het faillissement was dat het bedrijf zijn administratie en interne controle op geen enkel moment op orde had. “De boekhoudplicht is door Flexenergie op flagrante wijze geschonden.” Toezichthouder ACM zou volgens het rapport ‘hebben nagelaten om uiterlijk mei 2017 adequaat in te grijpen bij Flexenergie, terwijl daar wel alle aanleiding voor was’.

Consumentenbond

Ook de Consumentenbond, die via collectieve inkoop duizenden klanten leverde aan Flexenergie, krijgt ervan langs. ‘Het – voor de Consumentenbond kenbare – feit dat Flexenergie in juni 2017 in de (op dat moment) meer dan drie jaar van haar bestaan (i) nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring had kunnen krijgen, (ii) louter verliezen had geleden, (iii) haar interne beheersingsmaatregelen niet op orde had (de reden voor de oordeelonthouding van de accountant) en (iv) met een zwaar negatief werkkapitaal kampte, had Flexenergie reeds op voorhand moeten doen diskwalificeren voor de door de Consumentenbond georganiseerde veilingen in de zomer van 2017.’

Belastingfraude?

Daarnaast namen de bestuurders enkele beslissingen die volgens de curator niet in het voordeel van Flexenergie waren. Zo werd er een losse vennootschap opgericht om energie in te kopen waar feitelijk niets gebeurde, maar waaraan wel geld werd betaald. Daarnaast was er een vennootschap om de inkoop van IT-producten te regelen. Ook daar bleef een flinke winstopslag achter. Verder heeft het bedrijf mogelijk belastingfraude gepleegd door bewust onjuiste belastingaangiftes te doen. De curatoren verwijten de ACM dat de toezichthouder zijn werk niet heeft gedaan. Al bij de vergunningsaanvraag van Flexenergie waren er onduidelijkheden en in de vier jaar dat het bedrijf bestond kreeg het nooit de goedkeuring van een accountant voor zijn jaarrekening.

Reactie ACM

In een reactie stelt de ACM dat de eisen voor het krijgen van een leveringsvergunning voor energie door de wetgever bewust laag zijn gehouden en dat Flexenergie aan die eisen voldeed. Daarnaast werd het energiebedrijf wel degelijk aangepakt volgens de toezichthouder. Die wijst daarbij op onderzoeken naar de administratie en een last onder dwangsom vanwege foutieve informatie op de website van Flexenergie. Naar eigen zeggen stelt ACM het belang van consumenten voorop bij het toezicht en geeft het bedrijven daarom de kans fouten te herstellen. De Consumentenbond liet Flexenergie twee keer meedoen aan zijn inkoopcollectief, wat duizenden klanten opleverde. De Consumentenbond zegt deelnemende bedrijven uitgebreid te onderzoeken, maar volgens de curator kan daarvan geen sprake zijn geweest.

23 miljoen euro

Flexenergie werd begin 2014 opgericht en ging in de herfst van 2018 failliet. Het bedrijf, dat in het jaar voorafgaande aan het bankroet zo’n 52.000 klanten had, had nooit een euro winst gemaakt. Meer dan 20.000 voormalige klanten, de Belastingdienst en andere schuldeisers hebben nog 28 miljoen euro tegoed. Het faillissementstekort bedraagt volgens het rapport 23 miljoen euro.