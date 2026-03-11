Advies EY: verplicht e-facturatie ook voor binnenlandse prestaties vanaf 2030

In het kader van EU-regelgeving zou Nederland ondernemers in 2023 moeten gaan verplichten niet alleen bij prestaties naar andere lidstaten, maar ook bij binnenlandse prestaties e-facturatie te gebruiken.

Dat adviseert EY aan de regering na een onderzoek naar een aantal beleidsvragen dat samenhangt met het onderwerp e-facturatie en digitale rapportage.

Deadline 2030

Aanleiding voor het rapport vormt het EU-pakket VAT in the Digital Age (ViDA) met btw-regels voor het digitale tijdperk. Het onderdeel elektronisch factureren en digitale rapportage moet op 1 juli 2030 in werking treden. Met nieuwe rapportageverplichtingen moet de bestrijding van btw-fraude met grensoverschrijdende handel in de EU worden verbeterd. “Daarnaast is e-facturatie een kans voor ondernemers om administratieve processen te vereenvoudigen en de digitale economie te versterken”, schrijft staatssecretaris Eelco Eerenberg aan de Tweede Kamer. “E-facturatie raakt ook aan andere onderdelen van de administratie van belastingplichtigen en kan een belangrijk instrument vormen in het bredere kader van administratieve vereenvoudiging, verlaging van regeldruk, fraudepreventie en interoperabiliteit in de digitale economie. Dit kan voordelen bieden voor belastingplichtigen om de efficiëntie van hun bedrijfsvoering te verbeteren.”

Lidstaten hebben ‘opt-out’

Vanaf 1 juli 2030 moeten ondernemers hun grensoverschrijdende handel met andere ondernemers binnen de EU per transactie digitaal rapporteren. Daartoe is e-facturatie volgens EU-normen verplicht. Voor binnenlandse transacties kunnen lidstaten afzien van de facturatie- en rapportageverplichting. “Een

van de belangrijkste beleidsvraagstukken voor Nederland betreft daarom de reikwijdte van de verplichting tot e-facturatie en digitale rapportage. Indien voor binnenlandse e-facturatie en eventueel rapportage wordt gekozen, volgt de vraag of Nederland voorschriften wil opstellen voor het faciliteren daarvan, bijvoorbeeld door het uitwerken en/of voorschrijven van een B2B-infrastructuur waarmee

elektronische facturen kunnen worden verzonden.”

Breed draagvlak voor Peppol

EY adviseert na onderzoek om in Nederland e-facturatie en rapportage voor zowel binnenlandse als intracommunautaire transacties in te voeren, maar stelt wel een aantal randvoorwaarden. De onderzoekers achten het wenselijk om één standaard voor te schrijven met betrekking tot het te gebruiken netwerk (dat zou Peppol moeten worden), de factureringsnorm (EN16931) en datavelden (aansluiting bij de datavelden van de ViDA-regels).

De keuze om Peppol als te gebruiken netwerk voor e-facturatie en digitale rapportage kent een

breed draagvlak onder de belanghebbenden die zijn geïnterviewd, aldus EY in het rapport. “Dit komt mede door het feit dat de overheid Peppol al langer gebruikt en dit naar verwachting de (internationale) interoperabiliteit ten goede komt door het wereldwijde gebruik van Peppol.” Er moet wel (onder meer) worden onderzocht of het Peppol-netwerk voldoet aan de vereisten die het eIDAS-kader voor elektronische transacties stelt aan niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten. Een optie is vanuit juridisch perspectief ook nog om een vorm van een Frans e-facturatiemodel met gecertificeerde aanbieders te hanteren. “Echter, vanuit alle andere perspectieven lijkt hier geen draagvlak voor te zijn in Nederland.”

Voordelen groter dan nadelen

E-facturatie en digitale rapportering voor binnenlandse prestaties kan op voldoende draagvlak rekenen, aldus EY, omdat de efficiëntie voor het bedrijfsleven toeneemt, de belastingopbrengsten naar verwachting zullen toenemen, btw-fraude beter bestreden kan worden en er in de toekomst vooraf ingevulde btw-aangiften mogelijk zijn. “Uit alle onderzoeken inzake e-facturatie en digitale rapportering blijkt dat de voordelen voor het bedrijfsleven groter zijn dan de nadelen.” Wel is een overweging om de e-facturatieplicht achterwege te laten voor sommige ondernemers, zoals bedrijven die bijna uitsluitend goederen of diensten leveren aan consumenten.

ICV-rapportage krijgt weinig handen op elkaar

Met betrekking tot de invoering van een zogeheten ICV-rapportage, de plicht ontvangen facturen uit andere EU-landen te melden, is er verschil van inzicht tussen de Belastingdienst en het bedrijfsleven. “Wij merken dat er minder draagvlak in de markt is voor een invoering van een ICV-rapportage. Daarnaast leidt de invoering van een ICV-rapportage tot praktische problemen en een lastenverzwaring voor zowel het bedrijfsleven als de Belastingdienst, omdat het de verwachting is dat het aantal mismatches, correcties en daaraan gekoppelde vragen van (buitenlandse) belastingautoriteiten toe zal nemen gelet op de korte rapportagetermijn van vijf dagen na ontvangst van de factuur.” Als alternatief noemt EY het aanpassen van het aangiftetijdvak in Nederland van kwartaal naar maand om op die manier omissies en fraude tegen te gaan. “In de toekomst kan Nederland dan alsnog overwegen om een ICV-rapportage in te voeren nadat de markt langere tijd gewend is geraakt aan e-facturatie en digitale rapportageverplichtingen en op basis van ervaringen in andere EU-lidstaten.”

EY stelt het volgende tijdpad voor:

1 januari 2030: invoering e-facturatie voor binnenlandse prestaties (uitsluitend voor gevestigde ondernemers);

1 juli 2030: invoering e-facturatie en digitale rapportage voor intracommunautaire en bepaalde verlegde prestaties;

Tussen 1 januari 2032 en 1 oktober 2032: invoering digitale rapportageverplichting voor binnenlandse prestaties.

Meer duidelijkheid in de zomer

Eerenberg gaat er de komende periode mee aan de slag en ziet mogelijkheden voor een aanzienlijke reductie van de structurele administratieve lasten voor het bedrijfsleven. “Tegelijkertijd wordt onderkend dat het onderzoek op onderdelen een verkennend karakter heeft en dat diverse aspecten nog nader moeten worden uitgewerkt. Hierbij ziet het kabinet in de transitie naar ViDA ook kansen voor ondernemers om bestaande regeldruk en informatie-uitvragen vanuit de overheid te stroomlijnen en waar kan te reduceren. Daarnaast houdt het kabinet oog voor de ontwikkelingen op het gebied van de European Business Wallet, die mogelijk gebruikt kan worden om e-facturatie – op het hoogste betrouwbaarheidsniveau – te faciliteren.”

De regering gaat nu vervolgstappen uitwerken met het oog op een internetconsultatie van een conceptwetsvoorstel in het vierde kwartaal van dit jaar. “De verwachting is dat het kabinet deze zomer meer duidelijkheid kan geven over de introductie van een brede vorm van e-facturatie en e-rapportage in Nederland.”