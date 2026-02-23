Belgische kleine zelfstandigen kritisch over verplichte e-facturatie

De verplichte invoering van e-facturatie via Peppol leidt in België bij veel kleine zelfstandigen tot hogere kosten en extra administratieve lasten. Dat komt naar voren uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Sinds begin dit jaar is elektronische facturatie via Peppol verplicht in België. Meer dan een miljoen bedrijven hebben zich inmiddels geregistreerd op het netwerk voor elektronische facturatie. Ondernemersorganisatie VBO sprak recent van een succes en stelde dat België zich met de hervorming positioneert als voortrekker binnen de Europese Unie.

Frustratie

Volgens belangenorganisatie NSZ is de praktijk weerbarstiger, meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Woordvoerder Cedric Tack spreekt van groeiende frustratie onder kleine ondernemers, die meer betalen en meer administratief werk hebben. Uit de bevraging onder circa 700 zelfstandigen blijkt dat ongeveer de helft aangeeft dat de kosten zijn gestegen. Ondernemers moeten nieuwe software aanschaffen en soms extra betalen voor een digitale koppeling met het boekhoudplatform.

Ook ondernemers die nauwelijks facturen uitreiken worden geraakt. “Bijna 98 procent van mijn klanten zijn particulieren en hebben dus geen factuur nodig”, zegt Elke Van De Cappelle van Lingerie Ultime in Sint-Kruis-Brugge. “En toch moest ik in Peppol investeren, want al mijn leveranciers mogen alleen nog elektronische facturen sturen. Zelf kost het mij dus alleen maar geld en tijd.”

Naast hogere kosten wordt ook meer tijdsbeslag gemeld. Volgens Tack zegt in Vlaanderen één op de drie ondervraagden dat Peppol meer tijd vergt, mede door technische foutmeldingen en softwareproblemen.

Volgens het NSZ ziet 46 procent van de kleine zelfstandigen Peppol als een “duur noodzakelijk kwaad” en beschouwt 31 procent het systeem als een extra controle-instrument van de fiscus. “De overheid verkoopt e-facturatie als vooruitgang en spreekt van efficiëntiewinsten, maar de ondernemer voelt zich toch vooral een onbetaalde databeheerder voor de belastingdienst”, aldus Tack.

De Belgische vereniging van accountants en boekhouders KVABB vroeg de minister van Financiën onlangs al om uitstel voor de btw-aangiftes, vanwege de problemen met de verplichte elektronische facturatie.