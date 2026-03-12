Verplichte e-facturatie komt eraan: wat betekent ViDA voor uw MKB-cliënten?

Vanaf 1 juli 2030 moeten alle ondernemers met grensoverschrijdende B2B-handel in de EU elektronisch factureren en real-time rapporteren. Onderzoeksbureau EY adviseert het kabinet om ook binnenlandse transacties onder de verplichting te brengen. Staatssecretaris Eerenberg stuurt aan op een besluit deze zomer. Voor accountants is nu al actie geboden.

Wat is ViDA?

ViDA staat voor Vat in the Digital Age, het pakket herziene btw-regels dat de Europese Raad op 11 maart 2025 officieel heeft aanvaard en dat op 25 maart 2025 in het Publicatieblad van de EU is verschenen. Het pakket bevat drie pijlers: regels voor de platformeconomie, uitbreiding van de éénloketsystemen (OSS) en, de meest ingrijpende pijler, verplichte e-facturatie gecombineerd met digitale rapportage.

De kern van die laatste pijler: ondernemers die grensoverschrijdende B2B-prestaties verrichten binnen de EU, zijn verplicht elektronische facturen uit te reiken die voldoen aan de Europese norm EN16931. De kerngegevens van elke factuur moeten nagenoeg real-time worden gerapporteerd aan de nationale belastingdienst, die ze vervolgens doorlevert aan het vernieuwde Europese VIES-systeem. De bestaande periodieke opgave voor intracommunautaire prestaties vervalt daarmee.

De deadline is hard: 1 juli 2030. Dat lijkt ver weg, maar de invoeringstijd voor systemen, softwareontwikkelaars en het bedrijfsleven is krap. De ECOFIN en de Europese Commissie beschouwen deze termijn als strak maar haalbaar, mits landen nu beginnen.

De Nederlandse beleidsafweging: ViDA-A of ViDA-B?

De Europese richtlijn verplicht e-facturatie en digitale rapportage voor grensoverschrijdende transacties. Voor binnenlandse B2B-prestaties biedt de richtlijn lidstaten keuzevrijheid. Nederland staat daarmee voor een principiële beleidsvraag die EY voor het Ministerie van Financiën heeft onderzocht. Twee scenario’s zijn uitgewerkt:

ViDA-A: alleen de Europese verplichting uitvoeren: e-facturatie en digitale rapportage uitsluitend voor intracommunautaire leveringen en bepaalde verlegde prestaties.

ViDA-B: een bredere nationale invoering: ook voor binnenlandse B2B-transacties geldt verplichte e-facturatie en digitale rapportage, bovenop de Europese verplichting.

EY concludeert op basis van gesprekken met een breed palet aan stakeholders, internationale vergelijking en een kosten-batenanalyse dat ViDA-B de voorkeur verdient, zij het onder duidelijke randvoorwaarden. Die aanbeveling heeft het kabinet ontvangen via de Kamerbrief van staatssecretaris Eerenberg van Financiën.

Peppol als voorkeursinfrastructuur

Een van de centrale vragen in het EY-rapport is hoe e-facturen en rapportages technisch moeten worden verzonden. Drie modellen zijn besproken: het open netwerk Peppol, een Franstalig model met gecertificeerde dienstverleners en een geheel nieuw nationaal platform. Vrijwel alle ondervraagde stakeholders geven de voorkeur aan Peppol.

Peppol wordt in Nederland al gebruikt voor e-facturatie aan de overheid (B2G), kent een functionerende governance via de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) met toezicht door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en is internationaal breed gedragen. Bedrijven en softwareleveranciers geven aan liever voort te bouwen op dit bestaande netwerk. Een eigen nationaal platform wordt als een eilandoplossing gezien; het Franse model biedt onvoldoende standaardisatie en kost veel tijd om op te zetten.

De aanbeveling van EY is concreet: verplicht één uniforme infrastructuur voor zowel e-facturen als digitale rapportage, namelijk Peppol, gekoppeld aan de EN16931-standaard. Die standaard geldt al voor facturen aan de overheid, wat uitbreiding naar B2B vereenvoudigt. Een bijkomend voordeel: bij keuze voor EN16931 hoeft de ontvanger de e-factuur niet verplicht te aanvaarden, wat in de praktijk uitvoeringstechnisch lastig zou zijn.

Kosten en baten: de balans voor het MKB

Het EY-rapport bevat een uitgebreide kosten-batenanalyse. De verwachte structurele baten zijn aanzienlijk. Elektronisch factureren leidt tot 55 tot 70% kostenbesparing per factuur ten opzichte van papieren processen. Internationale benchmarks tonen een gemiddelde besparing van circa vijf à zes euro per verzonden factuur en zelfs acht euro per ontvangen factuur. Daarnaast worden facturen gemiddeld sneller betaald, wat de cashflow verbetert, en neemt het aantal betwiste facturen af.

Voor de overheid biedt digitale rapportage beter zicht op transacties en dus effectiever toezicht op het btw-gat. Italië en Hongarije, landen die al een brede e-facturatieplicht kennen, melden aanzienlijke dalingen van hun btw-gat. Italië rapporteert een reductie van circa 25%. EY wijst ook op een waterbedeffect: als Nederland kiest voor ViDA-A terwijl nagenoeg alle omringende landen ViDA-B implementeren, bestaat het risico dat fraude richting Nederland verschuift.

De keerzijde zijn de invoeringskosten. Grote ondernemingen met ERP-systemen zullen moeten investeren, maar bouwen vaak al op bestaande elektronische facturatiepraktijken voort. Het MKB en de ZZP’er verdienen bijzondere aandacht. Een flink deel van de kleinste bedrijven werkt nog weinig digitaal in de administratie. Voor hen betekent een verplichting overgang naar facturatiesoftware of een onlinedienst. EY signaleert dat de bekendheid met ViDA onder kleine ondernemers momenteel zeer laag is.

Per saldo schat EY dat eenmalige implementatiekosten en lage operationele transactiekosten op macro- en lange termijnniveau ruimschoots worden gecompenseerd door de jaarlijkse besparingen en voordelen. Op individueel niveau kan jaar één echter meer kosten dan opbrengen. Goed changemanagement, heldere communicatie en een gefaseerde invoering zijn volgens EY essentieel om draagvlak te creëren.

Kabinetsreactie: besluit verwacht deze zomer

Staatssecretaris Eerenberg heeft het EY-rapport samen met zijn Kamerbrief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet neemt de aanbeveling tot brede invoering nadrukkelijk mee in de politieke afweging, ook omdat een aanzienlijke reductie van structurele administratieve lasten voor het bedrijfsleven wordt verwacht na de initiële invoeringskosten.

Tegelijk erkent het kabinet dat het onderzoek op onderdelen een verkennend karakter heeft en dat diverse aspecten nader moeten worden uitgewerkt. De verwachting is dat het kabinet deze zomer meer duidelijkheid geeft. In het vierde kwartaal van 2026 is een internetconsultatie van een conceptwetsvoorstel gepland. Het kabinet kijkt ook naar de European Business Wallet, die per 1 januari 2029 naar verwachting verplicht wordt en mogelijk kan dienen als infrastructuur voor het verzenden van e-facturen op het hoogste betrouwbaarheidsniveau.

Wat betekent dit voor de accountant?

ViDA is geen toekomstig IT-project voor de klant; het is een verandering die de kern raakt van hoe MKB-ondernemers hun administratie en facturatiepraktijk inrichten. Voor accountants en administratieconsulenten biedt dit zowel een adviesopgave als een praktische kans.

Informeer uw cliënten nu al. De bekendheid met ViDA in het MKB is zeer laag. Breng het onderwerp proactief ter sprake in het jaarlijkse gesprek. Cliënten met grensoverschrijdende handel zijn sowieso verplicht per 2030; bij een besluit voor ViDA-B gaat het om alle B2B-factureerders.

Beoordeel de digitaliseringsgraad. Welke van uw cliënten werkt nog met papieren facturen of ongestructureerde PDF’s? Voor hen is de stap naar Peppol/EN16931 het grootst. Begin de transitie tijdig.

Monitor de softwaresector. Leveranciers van boekhoud- en facturatiesoftware bereiden zich voor. Volg welke pakketten Peppol-ready zijn en adviseer cliënten bij de keuze.

Volg de politieke besluitvorming. De zomer van 2026 brengt vermoedelijk duidelijkheid over de keuze voor ViDA-A of ViDA-B. De internetconsultatie in Q4 2026 biedt beroepsorganisaties en accountants de kans input te leveren op het conceptwetsvoorstel.

Denk aan de ICV-rapportage. Een aandachtspunt voor inkomende facturen uit andere EU-landen: de richtlijn vereist dat ook de ontvanger van intracommunautaire facturen tijdig rapporteert. Voor cliënten met veel inkopen uit andere EU-landen kan dit een significante extra last betekenen. EY en stakeholders hebben hierover zorgen geuit.

Conclusie

ViDA is een van de ingrijpendste wijzigingen in de btw-praktijk van de afgelopen decennia. Het EY-onderzoek biedt een gedegen basis voor de politieke besluitvorming en maakt duidelijk dat een brede invoering per saldo lonend is, mits goed begeleid. Voor accountants en administratieconsulenten is dit hét moment om vooruit te lopen: cliënten die nu beginnen met e-facturatie profiteren eerder van de voordelen en staan in 2030 niet voor een verrassing. Het debat over ViDA-A of ViDA-B loopt nog, maar de richting van de reizende trein is helder.

Jan Wietsma AA is partner MKB-kredietcoach B.V. te Zwolle

Bronnen: EY Belastingadviseurs BV, ‘ViDA e-facturatie en digitale rapportage’, 23 januari 2026; Kamerbrief staatssecretaris Eerenberg over kabinetsreactie ViDA-rapport, 2026.