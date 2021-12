NBA-leden kiezen Kris Douma tot voorzitter

Kris Douma is op de ledenvergadering van de NBA gekozen tot nieuwe voorzitter, als opvolger van Marco van der Vegte. Hij is de eerste niet-accountant die NBA-voorzitter wordt.

Douma is socioloog en zat van 2003 tot en met 2006 in de Tweede Kamer namens de PvdA. In 2015 was hij binnen de NBA projectmanager voor het project ‘In het Publiek Belang’. Hij was directeur corporate engagement bij Morningstar/Sustainalytics. Van de leden stemde 84% voor de benoeming van Douma tot bestuurslid; vervolgens moest er nog worden gestemd over de benoeming tot voorzitter. Dat leverde Douma ruim 77% van de stemmen op. Voorafgaand aan de stemming voelden enkele leden hem nog wel aan de tand over diverse onderwerpen. Zijn opmerking dat hij hoopte dat de houding van accountants sinds 2015, toen hij projectmanager ‘In het Publiek Belang’ was, was veranderd (‘ik ben geen politieagent, hoorde ik toen’), leverde wat wrevel op: ‘U valt ons aan, u hoort ons te vertegenwoordigen’, was een van de reacties. ‘Ik zie dat er werk aan de winkel is’, concludeerde Douma, die tevens diverse felicitaties ontving: ‘Blij met een onafhankelijke voorzitter: geen big four én geen mkb.’

Kritische vragen

Tijdens de vergadering stelde hoogleraar Marcel Pheijffer het bestuur geregeld vragen, zoals over de beloning van de nieuwe voorzitter, die ‘slechts 74.280 euro’ bedraagt. Pheijffer wilde weten waarom dat was. ‘De beloning is gebaseerd op een tijdsinschatting van drie dagen en op de WNT. Die tijdsinschatting is hetzelfde als van de vorige voorzitters’, liet bestuurslid Ingrid Hems weten. Pheijffer vond dat het bestuur wat obligaat antwoordde op zijn kritische vragen over de invoering van de verplichte fraude- en continuïteitsverklaring. Hij wilde onder meer weten wat er met de reacties is gedaan die van diverse kanten op het consultatiedocument is geleverd. Ook meent hij dat het diversiteitsbeleid bij de NBA doorslaat, met nu zes vrouwen en een man in het bestuur.