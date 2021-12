Werkgevers willen arbeidsmarktkrapte aanpakken, met hand op de salarisrem

Werkgevers willen in de cao-besprekingen van komend jaar meer inzetten op het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt. Onder meer door werknemers mee te laten delen in winsten; anderzijds willen werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW loonsverhogingen kunnen terugdraaien als resultaten tegenvallen.

De drie stellen jaarlijks een arbeidsvoorwaardennota op met een advies aan cao-onderhandelaars. Dit jaar willen werkgevers vooral inzetten op het makkelijker binnenhalen van personeel. Er moeten onder meer afspraken komen die het aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten, aldus werkgevers.

Toekomstvisies opstellen

Volgens AWVN-onderzoek ervaren negen van de tien werkgevers personeelstekorten en denkt 94% van de werkgevers dat deze tekorten aanblijven of toenemen het komende jaar. Vanwege de voortslepende pandemie zou in het cao-overleg meer aandacht moeten komen voor het (meer) aan het werk krijgen en houden van medewerkers en welke rol arbeidsvoorwaarden daarin kunnen spelen, aldus het advies. Werkgevers willen ook vaker samen met vakbonden en werknemers toekomstvisies opstellen om beter te kunnen bepalen hoe een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenpakket eruitziet.

Meedelen in winst

In de arbeidsvoorwaardennota wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de werk-privébalans, leren en ontwikkelen en inclusief werkgeven. ‘Wat de loonontwikkeling betreft, blijven AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen op de grote verschillen in het ‘welzijn’ van economische sectoren. In bedrijven en sectoren met een gunstige economische context, is meer ruimte voor hogere lonen. Maatwerk blijft daarbij het credo. Ook omdat veel prijsstijgingen door groepen ondernemers niet kunnen worden doorberekend waardoor de winstgevendheid onder druk komt. Ten slotte roepen de werkgeverskoepels op om alle werkenden mee te laten delen in de winsten.’

Afwijken van afspraken

In de samenvatting van de nota benoemen de drie organisaties echter ook de keerzijde: ‘Om beter te kunnen inspelen op de onzekerheden waarmee organisaties en sectoren te maken hebben, niet in de laatste plaats door de voorlopig aanhoudende

coronapandemie, moet in de cao komen te staan dat werkgevers (tijdelijk) kunnen afwijken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken zodra die niet meer passend zijn omdat de organisatie of sector onverhoopt in zwaar weer terecht is gekomen. Hier mag niet lichtzinnig mee worden omgegaan: daarom willen we vastleggen onder welke voorwaarden dat kan en, waar dat kan, wat werknemers terugkrijgen in geval van een versobering.’

‘Ronduit asociaal’

Vakbond FNV is er niet over te spreken: ‘We zien te vaak dat werkgevers misbruik maken van een crisis of een dipje in de bedrijfsvoering door structureel in te willen grijpen in de arbeidsvoorwaarden. Dat mensen hun eerlijk verdiende loonsverhoging moeten inleveren als het even minder gaat met het bedrijf, is ronduit asociaal, symboolpolitiek en tekenend voor de verharde opstelling van werkgevers aan de cao-tafel.’ Waar er sprake is van krapte, moeten de lonen omhoog, vindt FNV. ‘De boodschappen en woonlasten worden ook niet goedkoper.’