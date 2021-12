‘Winstbelasting multinationals levert Nederland 800 miljoen extra op’

Grote multinationals gaan volgens de Oeso-afspraken onder voorwaarden minimaal 15 procent winstbelasting betalen in elk land waar ze actief zijn. De invoering gaat Nederland € 800 miljoen per jaar aan belastinginkomsten opleveren, heeft het FD becijferd.

De inkomsten uit belastingheffing bedragen in ons land in totaal jaarlijks ruim € 140 miljard. Wereldwijd moet de minimum-vpb ongeveer € 100 miljard extra opleveren. De Oeso komt deze week met een modeltekst die 140 landen kunnen gebruiken om hun wetgeving aan te passen; de Europese Commissie volgt met een ontwerprichtlijn voor de lidstaten.

De krant citeert Deloitte-partner Stephen Brunner: ‘Het wordt bijna onmogelijk om nog winst te stallen in laag belastende landen. Men gaat ervan uit dat alle landen het zullen aanpassen.’ Dat zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven hun vestigingsplaats gaan heroverwegen omdat fiscale aspecten niet meer de doorslag geven. Anderzijds hebben overheden nog wel andere middelen om bedrijven te verleiden, zoals goedkope grond of indirecte subsidie. Of de afspraken daadwerkelijk in 2023 van kracht worden, zoals de bedoeling is, is de vraag. Er is bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid over een eventueel apart regime voor internetreuzen die meer dan € 20 miljard omzet maken. Die zouden deels ook belasting moeten gaan betalen in het land waar de omzet vandaan komt.

Bron: FD