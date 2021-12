De wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van de bpm. De Belastingdienst heeft op een rij gezet wat je moet weten:

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s

Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s worden aangescherpt. De nieuwe tarieven vind je in de Tarievenlijst bpm-tarieven.

Inschrijving wordt belastbaar feit bpm

Het belastbaar feit voor de bpm verandert. Vanaf 1 januari 2022 is de inschrijving in het kentekenregister het belastbaar feit. Tot en met 31 december 2021 is dit de tenaamstelling na de inschrijving bij de RDW.

Inschrijver wordt de belastingplichtige

Degene die de inschrijving in het kentekenregister aanvraagt bij de RDW, is vanaf 1 januari 2022 de belastingplichtige. Het maakt voor de belasting dus niet meer uit wie de tenaamgestelde van het motorrijtuig is. Bestelauto’s zijn een uitzondering: hier blijft de eerste tenaamgestelde belastingplichtig.

Overgangsregeling nieuw belastbaar feit

Heb je in 2021 een motorrijtuig laten inschrijven in het kentekenregister van de RDW, maar is deze nog niet tenaamgesteld? Dan is wellicht de overgangsregeling van toepassing. Hierover lees je 1 januari 2022 meer op de website van de Belastingdienst.

Nieuwe regeling bij een tariefswijziging bpm

Als de bpm-tarieven veranderen, dan geldt voor een motorrijtuig dat op dat moment wordt ingeschreven het oude tarief. Is het motorrijtuig wel ingeschreven, maar nog niet tenaamgesteld? En gebeurt dat ook niet binnen twee maanden? Dan geldt voor dat motorrijtuig het nieuwe bpm-tarief. Afhankelijk van de tariefwijziging kan dat leiden tot een naheffing of teruggaaf.

Moment van afschrijving gebruikt motorrijtuig

Als je een gebruikt motorrijtuig inschrijft in het kentekenregister, wordt de bpm verminderd op basis van de afschrijving van dat motorrijtuig. Het precieze moment waarop de afschrijving wordt bepaald, is vanaf 1 januari 2022 de dag waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek afsluit. Je vindt deze datum op de website van de RDW. Klik na het invoeren van het kenteken op het tabblad ‘fiscaal’.

Wijziging vermindering bpm bij essentiële gebreken

Heeft een gebruikt motorrijtuig 1 of meer essentiële gebreken? Dan mag je de vermindering van de bpm vanaf 1 januari 2022 niet meer baseren op een taxatierapport. Je bepaalt de vermindering aan de hand van de forfaitaire tabel of een koerslijst. Op 1 januari 2022 publiceert de Belastingdienst de nieuwe afschrijvingsgegevens.

Wijziging termijn van ‘ongewijzigde staat’

Gebruik je een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet je het motorrijtuig zes werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan je in die tijd oproepen het motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Wijziging moment van inschrijving in kentekenregister

Heb je van de inspecteur een oproep gekregen een motorrijtuig te tonen voor hertaxatie? Dat motorrijtuig wordt pas ingeschreven in het kentekenregister als je het motorrijtuig hebt getoond en het onderzoek is afgesloten.

Inschrijving in kentekenregister bij ‘evident onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die je hebt betaald ‘evident onjuist’? En heb je een naheffingsaanslag ontvangen? Dan wordt het motorrijtuig pas ingeschreven in het kentekenregister nadat je de naheffingsaanslag hebt betaald.

Teruggaaf bpm bij geen gebruik in Nederland

Heb je geen gebruikt gemaakt van de weg in Nederland met een motorrijtuig? En is dat motorrijtuig geëxporteerd of gesloopt? Dan krijg je de bpm die je hebt betaald voor dat motorrijtuig onder voorwaarden volledig terug. Lees meer bij Teruggaaf van bpm.

Op de website van het Ministerie van Financiën lees je meer over de veranderingen in de bpm.