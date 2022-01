Fiscaal voordeel voor investering in waterstof

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel geactualiseerd. Belangrijkste verandering is een fiscale aftrekmogelijkheid voor investeringen in waterstof.

RVO stelt de lijst op in samenwerking met ondernemers, experts en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de Energielijst staan innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2022 is een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Waterstof

Omdat waterstof een belangrijke rol speelt in de energietransitie, zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen: productie van waterstof door middel van elektrolyse, stationaire opslag van waterstof en aansluiting op private waterstofnetwerken. ‘Dit betekent voor ondernemers dat investeringen die zij doen in deze bedrijfsmiddelen fiscaal voordeel opleveren, door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek. Daarnaast is de code voor omzetting van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) aangepast.’

Een andere aanpassing is dat de levensduureis van ledverlichting is gewijzigd. ‘Vanaf 2022 moet ledverlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.’ Toegevoegd is verder het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp. Dat is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.