Extra mogelijkheden terugbetaling TVL

De RVO heeft meer termijnmogelijkheden toegevoegd voor ondernemers die (een deel van) de TVL moeten terugbetalen, bijvoorbeeld omdat het verwachte omzetverlies te hoog is ingeschat. Dat heeft de uitvoeringsinstantie kort voor de feestdagen laten weten.

Geen rente

De terugbetaling kan een extra zorg zijn, in een al lastige tijd. Kan een ondernemer een te veel ontvangen voorschot niet in één keer terugbetalen? Dan heeft de RVO ruime terugbetalingsmogelijkheden. De dienst rekent geen rente over het bedrag dat een ondernemer moet terugbetalen. Dat is ook zo bij een betalingsregeling.

(Extra) mogelijkheden terugbetalen

De meeste ondernemers kiezen voor een betalingsregeling van een jaar: zij betalen elke maand een bepaald bedrag terug. Een betaling in 6 of 12 maandelijkse termijnen is ook mogelijk. De RVO heeft daarnaast nu een optie van 18 en 24 maandelijkse termijnen toegevoegd. Liever een persoonlijke betalingsregeling? Die bespreekt de RVO dan met de aanvrager. Kan iemand het voorschot toch in één keer terugbetalen? Dan raadt de RVO dat altijd aan.

Betalingsregeling aanvragen

Een betalingsregeling is online makkelijk aan te vragen. eHerkenning (eH3 of hoger) of DigiD is nodig om in te loggen.

Moet iemand voor meerdere TVL-periodes terugbetalen? Dan volgen de terugbetalingen (en betalingsregelingen) na elkaar. De RVO kan verschillende periodes namelijk niet met elkaar verrekenen.