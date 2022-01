‘Grote aanpassingen gedaan in boekhouding EVBox’

Het afblazen van de beursgang van het veelbelovende laadpalenbedrijf EVBox is mede veroorzaakt door fouten in de boekhouding die achteraf gecorrigeerd zijn. De omzet en brutomarge bij EVBox bleken te hoog te zijn voorgesteld, waardoor het bedrijf er nu een stuk minder florissant voor staat dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het FD. Het Franse moederbedrijf Engie heeft inmiddel veel bestuurders vervangen en ook de Raad van Commissarissen is bijna helemaal vernieuwd.

Veelbelovend bedrijf

EVBox zou via lege beurshuls TPG naar de Amerikaanse beurs gaan. Het Nederlandse bedrijf kon met de beursgang doorgroeien van een veelbelovende start-up naar een wereldwijde speler op de groeiende laadpalenmarkt, was de bedoeling. De beursgang werd echter eind vorig jaar na meerdere keren uitstel definitief afgeblazen. Als reden voor het uitstel gaf TPG steeds dat er werd gewacht op goedgekeurde jaarcijfers over 2020. Daarnaast werd gemeld dat de jaarcijfers over 2019 herzien moesten worden, net als de toekomstscenario’s en het bedrijfsplan.

Materiële fouten in jaarrekening

Uit het voorlopige jaarverslag van de holding EV Charged blijkt nu dat er ‘materiële’ fouten zijn ontdekt in de jaarrekening over 2019. De fouten zijn volgens het bedrijf ontstaan door ‘oversight or misuse of facts’. EVBox gaat tegenover de krant niet in op de vraag of het bij de term ‘misuse’ in het jaarverslag om mogelijk opzettelijk fout handelen gaat.

EY

EY controleert al jaren de cijfers van EVBox en is eerder akkoord gegaan met de nu gecorrigeerde cijfers over boekjaar 2019. De nieuwe jaarrekening over 2020 is vooralsnog niet afgetekend door EY. Het Big Four-kantoor wil desgevraagd niets zeggen over de kwestie, meldt het FD. Uit de cijfers van EVBox blijkt dat EY €3 miljoen in rekening bracht voor werkzaamheden.

Bron: Laadpaalbelofte EVBox in de greep van onrust