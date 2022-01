Langer reageren op NBA-paper morele dilemma’s

De NBA heeft de reactietermijn voor de green paper over morele dilemma’s van accountants bij de dagelijkse praktijkuitoefening verlengd tot eind januari.

In de green paper ‘Moraal versus Wet’ geven stakeholders hun visie op morele dilemma’s waarmee controlerend accountants worden geconfronteerd. Naast een theoretische achtergrond en voorbeelden van dilemma’s wordt ingegaan op reacties van stakeholders en hun verwachtingen over hoe de accountant met bepaalde dilemma’s om zou moeten gaan. Ook worden suggesties gedaan voor controlerend accountants zelf. ‘De publicatie, opgesteld door de Subcommissie Ethiek van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB), is bedoeld als aanzet voor een debat met stakeholders. De subcommissie nodigt leden en stakeholders uit om te reageren op de inhoud van de green paper. Ook adviezen hoe om te gaan met morele dilemma’s zijn welkom.’ De paper is in november gepubliceerd en reageren kon aanvankelijk tot eind december. Kennelijk hebben weinig mensen tot nu toe de tijd gevonden om een reactie te formuleren, want de termijn is nu met een maand verlengd. De reacties dienen als input voor een whitepaper, waarin conclusies worden getrokken en concrete aanbevelingen worden gedaan aan het accountantsberoep.